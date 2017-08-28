Có vợ tuổi này thì chồng như có báu vật trong tay, giàu ba họ, sướng ba đời về sau

Tâm linh - Tử vi 28/08/2017 17:28

Đây là những nàng giáp sẽ mang đến giàu sang, phú quý cho cả chồng và gia đình chồng

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi chân thành và rất thủy chung với chồng. Họ khó lung lay trong tình cảm và một khi yêu sẽ sâu đậm và thủy chung. Họ có bề ngoài nhân hậu, hòa đồng, thoải mái. Họ không có nhiều hơn thua, so đo mưu cầu danh lợi, thích cuộc sống nhàn hạ.

Nhưng đây là người kiên định, hiểu trước sau, lý lẽ đúng sai. Họ thẳng thắn, không thích tâng bốc.

Họ sinh ra có số mệnh phú quý, vượng phúc ích tử, luôn một lòng chăm lo cho gia đình

Có vợ tuổi này thì chồng như có báu vật trong tay, giàu ba họ, sướng ba đời về sau - Ảnh 1
Họ sinh ra có số mệnh phú quý, vượng phúc ích tử, luôn một lòng chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nàng giáp này hiền thục và rất nữ tính. Họ luôn biết quan tâm và lắng nghe người khác. Họ khéo léo trong giao tiếp và các mối quan hệ. Với họ, gia đình luôn giữ vị trí số 1, sẵn sàng hy sinh cho gia đình không nề hà.

Khi đã lập gia đình, con giáp này sẽ một lòng tận tụy vì gia đình. Chồng rất yêu chiều, bảo bọc họ cả đời.

Có vợ tuổi này thì chồng như có báu vật trong tay, giàu ba họ, sướng ba đời về sau - Ảnh 2
Khi đã lập gia đình, con giáp này sẽ một lòng tận tụy vì gia đình. Chồng rất yêu chiều, bảo bọc họ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ rất thông minh, nhạy bén và nhanh nhẹn. Họ rất khéo léo trong các mối quan hệ, giao tiếp. Họ cũng biết lo toan cho gia đình, không thiếu gì.

Dù có tài, được trọng dụng trong công việc nhưng họ luôn một lòng vì gia đình. Họ là người thích tự do, thích đi đó đi đây. Nhưng khi đã có chồng họ sẽ yên phận, chỉ biết lo toan cho gia đình.

Họ có đầu óc nên sẽ là người vợ khôn ngoan, hậu phương vững chắc giúp chồng thành công trong sự nghiệp.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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