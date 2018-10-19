Có vợ tuổi này chồng như rước được Thần Tài về nhà, ăn nên làm ra, tiền chất chật nhà

Tâm linh - Tử vi 19/10/2018 16:49

Có vợ tuổi này chồng dù đang nghèo mạt rệp cũng nhanh chóng đổi đời, giàu sang sung túc, tiền chất chật nhà cũng không hết.

Top nàng giáp sau chính là tay hòm chìa khóa, là cánh tay đắc lực giúp chồng gầy dựng sự nghiệp, đổi đời ngoạn mục. Không chỉ vượng phu ích tử, nàng còn giúp gia đình chồng vượng phát, ăn nên làm ra.

Có vợ tuổi này chồng như rước được Thần Tài về nhà, ăn nên làm ra, tiền chất chật nhà - Ảnh 1
Nhừng lời khuyên, những ý kiến đóng góp của Hợi đều mang lại tiền tỷ cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Hợi là nàng giáp vượng phu ích tử nổi tiếng, họ biết cách vun vén để đời sống hôn nhân luôn hạnh phúc, biết cách tự kiếm tiền, làm chủ đời mình và đủ khôn ngoan để cùng chồng gầy dựng sự nghiệp. Nhừng lời khuyên, những ý kiến đóng góp của Hợi đều mang lại tiền tỷ cho bạn đời. Thế nên, không ngoa khi nói đàn ông phải tu chín kiếp mới có thể lấy được vợ tuổi này.

Ngoài giỏi việc nước, đảm việc nhà, Hợi còn là người con dâu hiếu thuận, luôn quan tâm, chăm sóc gia đình chồng chu đáo. Nhờ thế, nhà có nàng dâu tuổi này ngày càng thịnh vượng, sung túc, ấm êm.

Có vợ tuổi này chồng như rước được Thần Tài về nhà, ăn nên làm ra, tiền chất chật nhà - Ảnh 2
Nàng cá tính, mạnh mẽ và luôn độc lập tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Nếu phụ nữ khác chồng nói gì nghe nấy, không dám đưa ra ý kiến của mình, càng không dám trái ý chồng thì Tỵ không như thế. Nàng cá tính, mạnh mẽ và luôn độc lập tài chính. Với Tỵ, hôn nhân chỉ hạnh phúc khi vợ chồng biết tôn trọng, thấu hiểu và sẻ chia.

Nhờ thế, chồng của Tỵ sống trách nhiệm, không ỷ lại vào vợ và luôn trân quý gia đình. Họ nỗ lực không ngừng để vươn lên làm giàu, không ngại gian khó để có thể lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. “Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn” chính là tinh thần bất diệt của vợ chồng nàng Tỵ.

Có vợ tuổi này chồng như rước được Thần Tài về nhà, ăn nên làm ra, tiền chất chật nhà - Ảnh 3
Chính sự khôn khéo, đắc nhân tâm của mình Tuất đã hỗ trợ chồng rất nhiều trong sự nghiệp, giúp bạn đời phất lên ào ào. - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Nếu có vợ tuổi Tuất đàn ông hãy giữ khư khư đừng để vuột mất, bởi không ai ngoài nàng có thể sở hữu sự thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giao tiếp như thế. Chính sự khôn khéo, đắc nhân tâm của mình Tuất đã hỗ trợ chồng rất nhiều trong sự nghiệp, giúp bạn đời phất lên ào ào.

Kiếm được nhiều tiền, có sự nghiệp riêng nhưng vẫn ưu tiên gia đình, xem chồng con là quan trọng nhất nên Tuất càng được chồng thương yêu, chiều chuộng.

*Thông tin mang tính tham khảo,  chiêm nghiệm.

 

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