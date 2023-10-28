‘Có đức mặc sức mà ăn’: Top con giáp nổi tiếng thiện lương, 5 ngày tới RẤT GIÀU phú quý phát tài, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 18:34

Song hỷ lâm môn, gánh tiền mỏi lưng, cứ thế mà giàu sụ chính là lộc lá trời đã an bài cho những con giáp may mắn nhất năm 2023 này.

Tuổi Dần

Dần nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, có chí tiến thủ và không sợ khổ cực. Nhờ biết chớp lấy thời cơ trời cho, phấn đấu miệt mài nên Dần sẽ tự làm đại gia của chính mình, mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn túi.

Nhờ sống tử tế nên Dần tích được nhiều công đức, đi đâu cũng được thương yêu, che chở. 5 ngày tới con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, gánh tiền mỏi lưng, đời bước sang trang mới. 

‘Có đức mặc sức mà ăn’: Top con giáp nổi tiếng thiện lương, 5 ngày tới RẤT GIÀU phú quý phát tài, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi HợiDĩ hòa vi quý, biết nghĩ cho người khác nên dù bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác Hợi cũng không hề toan tính. Họ bao dung, sẵn sàng bỏ qua cho tất thảy những dối gian lọc lừa để có được sự bình yên trong tâm hồn.

Chính vì sống quá thiện lương, không màng danh lợi nên con giáp này được trời thương mà ban phúc ban lộc, thần may mắn chiếu cố nồng hậu. 5 ngày tới đến cuối năm, dù làm thuê hay làm chủ Hợi cũng sẽ nằm trên đống vàng, sung túc viên mãn.

‘Có đức mặc sức mà ăn’: Top con giáp nổi tiếng thiện lương, 5 ngày tới RẤT GIÀU phú quý phát tài, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu có trách nhiệm, chăm chỉ và không ngừng cầu tiến để thay đổi cuộc sống của mình. Vậy nên, dù xuất thân cơ hàn, không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn gầy dựng được cơ ngơi đồ sộ, từ thuở độc thân đã sở hữu nhà lầu xe sang.

Số phận an bài, từ đây đến cuối năm Sửu không thành rồng cũng thành phượng, vạn sự hanh thông, suôn sẻ, làm việc tới đâu thành công tới đó. Đặc biệt, vận tình duyên của Sửu cũng đỏ chót như son, dễ dàng tìm được chân ái đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Những con giáp này hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi thần tài

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