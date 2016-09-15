Có những điểm này trên mặt, bạn trước sau gì cũng giàu sang, tiền bạc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 15/09/2016 20:37

Những người giàu có thường có những nét sau đây

Chân mày thanh tú

Có những điểm này trên mặt, bạn trước sau gì cũng giàu sang, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 1

Đây là dấu hiệu của tướng phú quý. Người có chân mày thanh tú luôn được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống sung sướng, thoải mái. Nếu lông mày hơi cong và dài hơn mắt thì họ sinh ra trong giàu sang.

Mũi tròn

Có những điểm này trên mặt, bạn trước sau gì cũng giàu sang, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 2

Chủ nhân là người sống trong nhung lụa giàu có. Chóp mũi đầy, tròn nhưng không to. Đây còn được gọi là mũi rồng. Cuộc sống của những người này luôn dư dả tiền tài.

Môi hồng, đầy đặn

Có những điểm này trên mặt, bạn trước sau gì cũng giàu sang, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 3

Đây là người rất tốt số. Người có miệng vuông chữ “tứ” thì rất giàu có, luôn dư dả tiền của.

Nốt ruồi dưới miệng

Có những điểm này trên mặt, bạn trước sau gì cũng giàu sang, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 4

Đôi môi dày, miệng chữ tứ cùng với nốt ruồi đen dưới miệng sẽ mang lại tiền tài đủ đầy cho chủ nhân. Số mệnh của những người này rất phú quý, luôn có quý nhân giúp đỡ.

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