Có những điểm này thì thế nào bạn cũng ‘sống lâu trăm tuổi’

Tâm linh - Tử vi 06/10/2016 22:57

Người có những nét tướng này thường rất may mắn khi có thể sống lâu cùng con cháu hiếu thuận.

Mắt, mũi và miệng sáng bóng và mềm mỏng

Có những điểm này thì thế nào bạn cũng ‘sống lâu trăm tuổi’ - Ảnh 1

Nét tướng này tạo nên phong thái cao quý và sang trọng cho chủ nhân. Đây cũng là nét tướng người sống thọ.

Tai to, rõ ràng, vành tai lớn

Tai có hình dáng to, rõ nét, cùng với vành tai lớn là nét tướng của người trường thọ. Đây cũng là biểu hiện của người có thận tốt, khỏe mạnh

Răng trắng sáng

Có những điểm này thì thế nào bạn cũng ‘sống lâu trăm tuổi’ - Ảnh 2
Tiêu đề hình ảnh

Răng trắng sáng cũng nói lên thận đang hoạt động rất tốt, cơ thể khỏe mạnh. Răng trắng sáng, đều như hạt bắp là tướng của người có sức khỏe dồi dào, tuổi thọ cao.

Nhân trung rộng và rõ nét

Có những điểm này thì thế nào bạn cũng ‘sống lâu trăm tuổi’ - Ảnh 3

Đây cũng là dấu hiệu của người có tuổi thọ cao

Mũi cao, đầy đặn và cân đối.

Theo nhân tướng học thì nếu chủ nhân sở hữu nét tướng này sẽ sống lâu trường thọ, sức khỏe rất tốt.

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