Có những dấu hiệu này ở bàn chân, bàn tay thì xin chúc mừng, bạn sắp thành ‘đại gia’ rồi!

Hãy nhìn vào bàn chân, bàn tay của mình, nếu có những nét thì bạn sắp giàu to rồi!

Đốt tay thứ hai của ngón cái có nhiều đường vân

Đây là dấu diệu tài vận của bạn sẽ khởi sắc rực rỡ. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc cũng tăng lên đáng kể

Gò Mộc tinh nổi cao và có sắc hồng

Có dấu hiệu này thì chủ nhân sẽ gặp nhiều may mắn về tiền tài

Màu sắc móng chân

Nếu móng chân của bạn có màu trắng trong thì bạn sẽ trở nên giàu có trong tương lai, vận may đến liên miên. Và nếu móng chân có màu hồng, trong suốt thì vận mệnh sung sướng, tiền bạc đủ đầy.

Nếu móng chân màu xám thì số phần của chủ nhân không mấy tốt, cực nhọc về sau.

Hình dáng móng chân

Móng chân tròn và trơn là dấu hiệu tiền tài đủ đầy. Còn nếu móng chân dài, đầu móng cong thì chủ nhân sống sung sướng từ nhỏ, được yêu chiều, không phải lo âu gì.

Lòng bàn chân lõm sâu

Đây là những người sung sướng, có phúc phần tốt. Tiền tài của họ rất tốt. Đây là người có vận mệnh sung túc, cả đời về sau hạnh phúc viên mãn

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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