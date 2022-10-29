Cơ hội vàng dành cho 3 con giáp, đúng 2 ngày tới (30,31/10) ăn không ngồi rồi, ngồi mát hưởng bát vàng, quý nhân kề cận chỉ đường dẫn lối, phù trợ bản mệnh phất nhanh như gió, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 14:15

Thời kỳ may mắn nhất của 3 con giáp rơi vào 2 ngày kế đây (30,31/10) 3 tuổi sau nhờ có quý nhân giúp đỡ mà làm ăn khấm khá, mùa màng bội thu, ôm hết lộc Trời, một bước lên mây.

Người tuổi Mùi

Cơ hội vàng dành cho 3 con giáp, đúng 2 ngày tới (30,31/10) ăn không ngồi rồi, ngồi mát hưởng bát vàng, quý nhân kề cận chỉ đường dẫn lối, phù trợ bản mệnh phất nhanh như gió, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong năm Nhâm Dần 2022 người tuổi Mùi khổ tận cam lai, được đền bù gấp nhiều lần so với năm trước. Các chuyên gia phong thủy cho biết, công việc của Mùi có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều cơ hội tốt mở ra. Nếu Mùi biết nắm bắt thì con giáp này sẽ trở thành người giàu có nhất năm.

Đúng 2 ngày tới (30,31/10), Mùi sẽ cảm nhận được 1 luồng sinh khí thổi vào cuộc sống của họ. Nhờ có linh cảm tốt, Mùi dễ dàng đoán biết các phương hướng đầu tư thích hợp, đi trước đón đầu nên chuyện công việc làm ăn của họ trở nên thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, tài sản nhân lên gấp nhiều lần. Đặc biệt Mùi có nhiều cơ hội tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành tựu.

Người tuổi Mão

Cơ hội vàng dành cho 3 con giáp, đúng 2 ngày tới (30,31/10) ăn không ngồi rồi, ngồi mát hưởng bát vàng, quý nhân kề cận chỉ đường dẫn lối, phù trợ bản mệnh phất nhanh như gió, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ đúng 2 ngày tới (30,31/10), những chú Mèo gặp được quý nhân, có nhiều người giúp đỡ nên cuộc sống cũng như công việc cũng sẽ dễ thở hơn. Chính từ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp mà con giáp này sẽ gặp được người tạo cơ hội cho mình phát triển sự nghiệp, cũng sẽ tìm được cơ hội để kiếm tiền, tăng thêm thu nhập.

Bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên được nhiều người quý mến, khi bạn cần, chẳng ai nói ai cũng sẽ có người tới bên giúp cho bản mệnh vượt qua lúc khó khăn.

Càng cởi mở, cầu tiến, ham học hỏi thì khả năng tiến xa của con giáp này lại càng cao. Bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình để không bỏ lỡ thời cơ đáng quý.

Con giáp này có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều người, với sự thông minh, lanh lợi của mình thì hoàn toàn có thể nhận ra đâu là quý nhân có thể giúp sức cho mình trong tương lai.

Chính từ những cơ hội mà quý nhân chỉ đường mở lối cho, những chú Mèo có thể tìm được những hướng đi mới cho bản thân, giải thoát mình khỏi những khó khăn, cản trở ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, quý nhân chỉ đóng 1 phần nhỏ trong thành công mà con giáp này có thể đạt được. Đó là bởi họ sẽ chỉ vẽ ra lối đi cho bạn, còn tuổi Mão vẫn là người lựa chọn cuối cùng.

Người tuổi Hợi

Cơ hội vàng dành cho 3 con giáp, đúng 2 ngày tới (30,31/10) ăn không ngồi rồi, ngồi mát hưởng bát vàng, quý nhân kề cận chỉ đường dẫn lối, phù trợ bản mệnh phất nhanh như gió, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là con giáp điển hình chứng minh cho câu nói: "may hơn khôn". Người tuổi này không quá tài giỏi, đẹp đẽ nhưng lại luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống. Từ đúng 2 ngày tới (30,31/10) từ gia đình cho đến công việc, người tuổi Hợi như được trời tính hộ nên mọi thứ đều suôn sẻ. Cơ hội làm giàu cứ rủ nhau tìm đến gõ cửa nên họ luôn được sống trong sung sướng, không biết thiếu thốn là gì.

Phụ nữ tuổi này rất cởi mở, đoan trang, được gia đình nhà chồng yêu mến hết mực. Tuổi Hợi là đàn ông thì sự nghiệp mở ra sáng lạng, họ thường vươn lên vị trí lãnh đạo trước 30 tuổi.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn được quý nhân phù trợ. Chính vì thế nếu nằm trong danh sách trên bạn nên cảm ơn những người đã ra tay giúp đỡ khi mình gặp khó khăn hoạn nạn nhé! 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi ngày mới (29/10) dự đoán 3 tuổi sau rơi trúng hố đen vũ trụ, xui xẻo bao vây, tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp lao đao, tài lộc đi xuống, sức khỏe trì trệ thấy rõ

Tử vi ngày mới (29/10) dự đoán 3 tuổi sau rơi trúng hố đen vũ trụ, xui xẻo bao vây, tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp lao đao, tài lộc đi xuống, sức khỏe trì trệ thấy rõ

3 tuổi bị vận đen vây quanh trong hôm nay sự nghiệp đi xuống, dễ vướng lao lý, cuộc sống bất ổn, tiểu nhân đắc ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp may mắn giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng