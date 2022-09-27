Có hẹn với Thần Tài, 3 con giáp chiều 27/9 mau mau chuẩn bị bao tải đựng tiền, thời tới không gì cản được

Chiều 27/9, tuổi Dần may mắn được Thực Thần chiếu cố nên cũng không đến nỗi tệ. Bản mệnh mà có thêm nghề tay trái hoặc làm công việc tự do thì nhận thêm được rất nhiều may mắn. Buôn bán đắt hàng nhờ tính tình xởi lởi vui vẻ, không khó chịu với khách nên ai cũng thích mua hàng.

Theo tử vi , chuyện tiền bạc chủ yếu nghiêng về quà cáp, lộc ăn uống hoặc các khoản thu phụ, tiền thưởng. Hôm nay nhiều lộc ăn uống, có thể Dần sẽ được ai đó mời đi ăn hoặc cho đồ ăn. Người nào càng đầy đặn thì phúc lộc càng dồi dào, không nên giảm cân làm gì cả, cứ để vậy cho có lộc.

Chuyện tình cảm của Dần ở mức bình ổn nhờ hai hành Mộc tương hòa. Người độc thân vì có nhiều mối lo khác trong cuộc sống nên thời gian này vẫn chưa muốn nghĩ tới chuyện tình yêu. Người có gia đình vẫn sống tử tế, trọn vẹn trách nhiệm với 2 bên nội ngoại, không ai dám trách móc bạn.

Chiều 27/9, tuổi Dần may mắn được Thực Thần chiếu cố nên cũng không đến nỗi tệ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chiều 27/9, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường. Tinh thần trách nhiệm cao và tài ứng biến linh hoạt trong quá trình xử lý công việc giúp con giáp này được cấp trên cân nhắc lên vị trí cao hơn so với vị trí hiện tại.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Chính Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi này không nên chủ quan mà đánh mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút kém sắc. Đào hoa xấu tác động khiến mối quan hệ giữa bạn và nửa kia nảy sinh những mâu thuẫn và xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, trải qua nhiều hiểu lầm khiến cho cả hai không còn mặn nồng như lúc mới yêu.

Chiều 27/9, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần xuất chiều 27/9 cho thấy tuổi Dậu xứng đáng với một chút thời gian tự chiều chuộng, chăm sóc bản thân, nhưng đừng thái quá. Hãy hiểu rằng điều gì là quá đều không tốt, vậy thì mọi việc cần có ngưỡng mà thôi. Thủy - Mộc xung khắc cho thấy khả năng xử lý vấn đề của bạn không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ cho tới tình cảm của mình. Bạn nên lưu ý hơn đến cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để tránh lặp lại điều này nhé.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước. Do đó, bản mệnh nên lưu ý không thực hiện những việc này trong ngày nhé.

Thực Thần xuất chiều 27/9 cho thấy tuổi Dậu xứng đáng với một chút thời gian tự chiều chuộng, chăm sóc bản thân Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.