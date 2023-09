Có hẹn với Thần Tài, 3 con giáp chiều 27/9 mau mau chuẩn bị bao tải đựng tiền, thời tới không gì cản được

Tuổi Dần

Chiều 27/9, tuổi Dần may mắn được Thực Thần chiếu cố nên cũng không đến nỗi tệ. Bản mệnh mà có thêm nghề tay trái hoặc làm công việc tự do thì nhận thêm được rất nhiều may mắn. Buôn bán đắt hàng nhờ tính tình xởi lởi vui vẻ, không khó chịu với khách nên ai cũng thích mua hàng.