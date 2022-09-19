Cố gắng chút nữa thôi, bước qua ngày mai (20/9) cuộc đời 3 con giáp này sang trang mới, vận trình dệt gấm thêu hoa, như cá chép hóa rồng đứng đầu thiên hạ

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này về vấn đề liên quan tới tiền bạc, thậm chí có được giải pháp cho những vấn đề mà trước đây bản mệnh tưởng rằng mình không thể. Tuy nhiên, tuổi Dậu nhớ tránh chủ quan khi đưa ra những nhận định không phù hợp cho các dự án đầu tư trong tương lai.

Bước qua ngày mai (17/9), con giáp này khá hài lòng khi mọi việc suôn sẻ, nhất là vận trình tài lộc có được sự trợ giúp của Thiên Tài. Nhiều người hôm nay kinh doanh có lợi, khoản đầu tư có lãi hoặc có người hỗ trợ tiền nong cho các dự án hứa hẹn sẽ thành công. Nhìn chung người tuổi Mão không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Bước qua ngày mai (17/9), con giáp này khá hài lòng khi mọi việc suôn sẻ, nhất là vận trình tài lộc có được sự trợ giúp của Thiên Tài.

Tuổi Dần

Thực Thần mang tới cho những người tuổi Dần theo nghiệp kinh doanh buôn bán cơ hội được đón lộc về tay. Bước qua ngày mai (17/9) có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần người tuổi này nắm bắt được là phát tài phát lộc.

Ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Bản mệnh không có sự bàn bạc với nửa kia mỗi khi đưa ra quyết định mà chỉ làm những điều mình muốn. Mối quan hệ cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi cũng vì lý do này.

Bước qua ngày mai (17/9) có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần người tuổi này nắm bắt được là phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước qua ngày mai (17/9), đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Con giáp này tìm được cơ hội để tự đẩy mình lên, trở nên nổi bật giữa đám đông, nhất là những người có năng lực tương đương. Sau nhiều tuần liên tiếp không may mắn thì đến tuần này, may mắn đã mỉm cười với bản mệnh trên nhiều phương diện.

Chẳng những công việc, tài lộc của bạn cũng dư dả hơn khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng hỗ trợ. Những khoản thu nhập đến với người tuổi này một cách bất ngờ, nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn nắm bắt lấy các cơ hội kinh doanh.

Bước qua ngày mai (17/9), đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.