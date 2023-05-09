Có duyên cửa Phật, chúc mừng 3 tuổi được căn đại phúc đại quý, hưởng lộc từ ngày mai 10/5 trở đi

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 17:35

Với 3 tuổi này, may mắn của bạn cũng sẽ khoe sắc rực rỡ từ ngày mai. Dưới sự giúp đỡ và chỉ dẫn của những quý nhân xung quanh, bạn có thể nhận được những cơ hội bất ngờ để cải thiện vận khí, vượt ra khỏi vùng an toàn luôn kìm hãm bản thân bấy lâu.

Tuổi Thân

Có duyên cửa Phật, chúc mừng 3 tuổi được căn đại phúc đại quý, hưởng lộc từ ngày mai 10/5 trở đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Thân, may mắn của bạn cũng sẽ khoe sắc rực rỡ từ ngày mai. Dưới sự giúp đỡ và chỉ dẫn của những quý nhân xung quanh, bạn có thể nhận được những cơ hội bất ngờ để cải thiện vận khí, vượt ra khỏi vùng an toàn luôn kìm hãm bản thân bấy lâu.  

Đặc biệt, quý nhân trong thời gian này của bạn có thể là bất cứ ai bên cạnh, không phân biệt giới tính, càng không phân biệt địa vị, mối quan hệ tốt đẹp với đối phương sẽ mang tới cho bạn những cơ hội bất ngờ.

 

Trong công việc, Thân thể hiện bản thân rất tốt, biết phát huy điểm mạnh và tiết chế cũng như tìm cách khắc phục điểm yếu, nhờ đó danh tiếng được cải thiện đáng kể, cũng đón nhận nhiều lợi ích kèm theo.

 

Ngoài ra, việc sinh vào năm Thân còn cho thấy con giáp này là người độc lập và có tư duy tân tiến, bạn có thể thể hiện sự sáng tạo và tài năng độc đáo của mình trong giai đoạn này và nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi hơn. Điều đó sẽ rất hữu ích cho đường công danh của Thân, nhất là với những ai mới vừa bắt đầu sự nghiệp hay đang muốn chứng tỏ bản thân với cấp quản lý.

 

Tuổi Ngọ 

 

Có duyên cửa Phật, chúc mừng 3 tuổi được căn đại phúc đại quý, hưởng lộc từ ngày mai 10/5 trở đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ vốn may mắn, cuộc đới tương đối thuận lợi, ít khi gặp khó khăn. Tử vi nói rằng, sắp tới đây, người tuổi Ngọ được Thần Tài chiếu cố, vận trình đỏ lực, tài lộc tự tìm đến. 

Trong thời gian này, con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến thuận lợi. Bản mệnh bỏ ra bao n hiêu công sức thì thu về bấy nhiêu quả ngọt. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Ngọ sẽ thu được một khoản tiền lớn, tích tũy thêm cho tương lai.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không có nhiều biến động. Đây là thời gian mà người tuổi này gặp khá nhiều may mắn khi làm việc. Đó cũng chính là lý do mà bản mệnh mau chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vận trình tình cảm hanh thông. Lúc này là thời điểm thích hợp để người độc thân bắt đầu mối quan hệ mới. Nếu đã có người yêu, bạn và người ấy có thể tiến xa hơn và đưa mối quan hệ đến một ngưỡng cửa tiếp theo.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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