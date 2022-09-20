Chuyện xui rủi sẽ qua đi, nhường chỗ vận may vào tháng 9 âm lịch sắp tới cho những con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 13:09

Vào tháng 9 âm lịch, các con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều tin vui bất ngờ.

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2022 tới đây chính là lúc tuổi Mão sẽ cảm nhận được "thời tới cản không nổi". Trên thực tế, cả năm qua tuổi Mão đã rất vất vả, luôn nỗ lực cố gắng hết mình với mong muốn sẽ tìm được cơ hội để thành công. Không để tuổi Mão phải chờ đợi lâu, những tháng cuối năm vận may tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, có người còn thăng hoa về tình cảm lẫn tài vận. 

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và luôn suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người, nhờ vậy xung quanh luôn có bạn bè thân hữu giúp đỡ những khi cần. Đa số người tuổi Mão không mưu cầu giàu sang phú quý nhưng họ cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống bình yên. Tử vi học có nói, tuổi Mão là những người được trời ban nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Những tháng đầu năm 2022, tuổi Mão có thể còn gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng một khi bước qua tháng 9 âm lịch này, cuộc sống sẽ đổi vận bất ngờ. Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy sắp tới sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi Mão không những tạo dựng sự nghiệp ổn định mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này, họ sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang thay đổi, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, những ngày tháng sau sống yên bình mỹ mãn.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Sửu, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Thậm chí, vào những tháng xung hạn của mình, ví dụ như tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Sửu, và tháng 9 âm lịch này chính là thời điểm tuổi Sửu được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Chuyện xui rủi sẽ qua đi, nhường chỗ vận may vào tháng 9 âm lịch sắp tới cho những con giáp nào? - Ảnh 1

Tử vi học có nói, sau tháng 4 âm lịch may mắn, tháng 9 âm này, tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Tý

Những tháng đầu năm 2022, cuộc sống tuổi Tý tuy có chút bấp bênh, không ổn định, thậm chí có lúc họ còn rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, bước vào những tháng cuối năm, tuổi Tý sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, vạn sự đều hanh thông, tinh thần cũng đang phấn chấn hơn, giúp công việc suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận dồi dào. 

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc, tận cùng. Trong cuộc sống này, họ luôn là người tiên phong mọi thứ, tự chủ động tìm kiếm lối đi cho bản thân và người khác, nhờ vậy mà đa phần tuổi Tý đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Tử vi học có nói, từ đầu tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ. Người tuổi Tý chỉ cần cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường, mạnh mẽ thì sóng gió mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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