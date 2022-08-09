Chuyên gia phong thủy tiết lộ từ ngày 10-20/8/2022: 3 con giáp này sẽ chuyển mình mạnh mẽ, có khả năng mua nhà mua xe, cuộc sống sung túc ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 19:46

Những nỗ lực và cố gắng của 3 con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Trong cuộc sống, người tuổi Tỵ vốn lanh lợi, thông minh, biết biến mọi khó khăn thành cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tỵ thường tự lực cánh sinh, nếu có quý nhân thì người đó cũng sẽ là quý nhân cực chất, có khả năng giúp tuổi Tỵ xây dựng cuộc sống thăng hoa toàn diện. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh giàu có, vì vậy mọi khó khăn chỉ là thử thách, sớm muộn gì họ cũng đạt được điều mình mong muốn.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ từ ngày 10-20/8/2022, tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh. Điều đặc biệt, từ giai đoạn này tuổi Tỵ làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông. Nếu biết nắm bắt thời cơ, thay đổi bản thân hợp với thời cuộc thì dám chắc rằng trong 5-10 năm tới tuổi Tỵ sẽ có nhiều của cải, cuộc sống viên mãn từ tình cảm đến tài vận.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ từ ngày 10-20/8/2022: 3 con giáp này sẽ chuyển mình mạnh mẽ, có khả năng mua nhà mua xe, cuộc sống sung túc ít ai sánh bằng - Ảnh 1
Chuyên gia phong thủy tiết lộ từ ngày 10-20/8/2022, tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Trong một giai đoạn nhất định, có đôi lúc người tuổi Ngọ muốn buông xuôi, thậm chí có người còn đánh mất bản thân. Thế nhưng, vì tuổi Ngọ luôn sống tử tế, luôn biết giúp đỡ người khác nên xung quanh họ có nhiều quý nhân giúp đỡ, nâng đỡ họ khi rơi vào trạng thái tiêu cực. Từ đầu tháng đến nay, cuộc sống tuổi Ngọ có dấu hiệu cải thiện tích cực, tuy chưa thể thăng hoa như mong đợi nhưng ít nhiều mọi khó khăn cũng đang dần được giải quyết.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ từ ngày 10-20/8/2022 tuổi Ngọ sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Người tuổi Ngọ vốn biết nắm bắt thời cơ tốt, cuộc sống sóng gió thế nào họ cũng dùng bản lĩnh để vượt qua. Tuổi Ngọ cũng là người điềm đạm đối diện với mọi sự thay đổi, một khi nắm bắt được thời cơ thì sẵn sàng phát huy để đem lại hiệu quả tuyệt đối. 

 

Tuổi Sửu

Trong cuộc sống, tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại về mọi mặt, trong 10 năm nữa chắc chắn sẽ thành công vang dội. Cuộc sống trong thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng từ ngày 10/8/2022 trở đi mọi thứ sẽ thăng hoa vẹn toàn.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ từ ngày 10-20/8/2022 sẽ có sao cát tinh cao chiếu, càng làm việc càng tìm được nhiều điều mới mẻ, từ đó giúp họ nâng cao ý thức sáng tạo, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Người tuổi Sửu vốn ấp ủ ý định thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, muốn mua nhà mua xe, vì thế trong năm sau vận may lội ngược dòng có thể giúp họ hoàn thành được mục tiêu.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Tử vi học cho biết đây sẽ là 3 con giáp gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, có bước tiến trong sự nghiệp, thời vận hanh thông trong thời gian sắp tới.

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Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi sửu

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