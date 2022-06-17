Chuyên gia phong thủy tiết lộ 6 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp này không chỉ may mắn phần mình mà còn đem vận may cho người thân, cả năm vượng tài vượng tình

Trời sinh những người tuổi Thân có đầu óc thông minh, hài hước và có tài bùng biện. Trong gia đình, họ là những người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, luôn biết nghe lời bố mẹ và là những người con tuyệt vời. Trong sự nghiệp họ cũng người có chí hướng, có chí tiến thủ, làm việc gì cũng rất thấu đáo và suy xét. Bước vào 6 tháng cuối năm, những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn ngoài mong đời. Mọi khó khăn gian nan từ những năm tháng trước, đến nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì vậy, gia đình nào có người tuổi Thân hãy ở bên cạnh họ, mọi vận khí tốt sẽ được truyền cho gia đình, nhìn chung công việc và cuộc sống năm nay suôn sẻ hanh thông, vận đào hoa cũng được cải thiện.

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Bước vào 6 tháng cuối năm, tuổi Sửu cũng là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu cần chăm làm từ thiện, không chỉ thay đổi số mệnh cho bản thân mà còn đem lại may mắn cho những người thân xung quanh, giúp tinh thần và sức khỏe của họ ngày càng ổn định, cuộc sống êm ấm đủ đầy.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu nhiệt tình, thẳng thắn và hay giúp đỡ bạn bè. Trong cuộc sống này, họ cũng là người có nhiều quý nhân bên cạnh. Người tuổi Dậu sống có nghĩa khí, có chí tiến thủ và không ngừng nỗ lực, phát triển bản thân để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa viên mãn. Bước vào 6 tháng cuối năm, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều thăng hoa bất ngờ. Những năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong năm nay sẽ công thành danh toại. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ có một năm phát đạt thịnh vượng.

Bên cạnh đó, chuyên gia phong thủy Vũ Dương cũng khuyên rằng trong6 tháng cuối năm, 3 con giáp trên nên mặc quần áo và đeo phụ kiện màu đỏ, cam và tím càng nhiều càng tốt, hoặc ăn các loại thực phẩm có màu, chẳng hạn như nho, thì có thể đem lại nhiều may mắn và sự thịnh vượng.

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