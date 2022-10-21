Chuyên gia phong thủy nổi tiếng bốc số tử vi ngày 22/10/2022 cho 3 con giáp: Thìn may mắn đứng vị trí đầu tiên, Thân tràn ngập yêu thương, Tỵ lại có vận Quý Nhân giúp đỡ

Chuyên gia phong thủy nổi tiếng bốc số tử vi ngày 22/10/2022 tuổi Thìn cũng có một năm Hợp Thái Tuế, vô cùng may mắn và thành đạt, và vận đỏ với họ có lẽ sẽ còn rực rỡ hơn, vì Tý và Thìn có mối quan hệ rất tương hợp.

Bên cạnh đó, những tin tức tốt lành khác sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Thìn. Họ được cho là sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã hội tuyệt vời và từ đây, những mối lương duyên có thể xuất hiện, giúp họ tìm được một nửa như ý.

Theo đó, ngày 22/10/2022, những khó khăn đó sẽ được giải quyết hết. Sự nghiệp của họ không những suôn sẻ, mà sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như phát triển sự nghiệp về mặt lâu dài.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, tuổi Thìn là những người dễ mất tập trung, hay bị phân tán tư tưởng, cho nên để tài lộc mỗi ngày một vượng phát thì họ nên thực hành thói quen bình tĩnh, kiên nhẫn và không bao giờ nên đưa ra quyết định vội vàng.

Ngày 22/10/2022 tuổi Thìn cũng có một năm Hợp Thái Tuế, vô cùng may mắn và thành đạt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cùng nằm trong số những con giáp có một năm Hợp Thái Tuế, tuổi Thân được cho là sẽ có ngày 22/10/2022 tràn ngập yêu thương với nhiều may mắn và thuận lợi trong cả cuộc sống và công việc. Những nỗ lực họ bỏ ra trước đây đã kết thành quả ngọt, giúp họ có được một vị trí vững chắc trong xã hội. Họ sẽ có rất nhiều cơ hội trong cả sự nghiệp và các mối quan hệ riêng tư.

Tuổi Thân thông minh, sáng dạ nhưng nhiều khi thiếu sự kiên nhẫn. Trong năm 2022, để con đường tài lộc suôn sẻ, họ nên rèn luyện sự kiên nhẫn nhiều hơn.

Tuổi Tỵ

Chuyên gia phong thủy nổi tiếng bốc số tử vi ngày 22/10/2022, nếu như năm Kỷ Hợi, tuổi Tỵ lại có vận Quý Nhân giúp đỡ, chở che nên gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống hanh thông, nhẹ nhàng, suôn sẻ, nhiều tiếng cười và niềm vui.

Đặc biệt, được Quý Nhân đưa đường dẫn lối nên con đường đi đến thành công với người tuổi Tỵ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bất cứ khi nào gặp khó khăn họ cũng sẽ tìm được người trợ giúp, giúp họ thoát khỏi rắc rối một cách bất ngờ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.