Chuyên gia phong thủy hé lộ 3 con giáp may mắn đào trúng hố vàng, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha, sự nghiệp hưng thịnh trong vòng 3 tháng tới (8,9,10)

Tuổi Mùi quá kiêu ngạo nên thường tự đề cao bản thân mình mà hạ thấp những tác động bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản mệnh sẽ rất dễ vướng phải các lỗi sai không dễ gì khắc phục. Người làm lãnh đạo hay chỉ là nhân viên đều cần giữ sự khiêm tốn để có thể lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, bởi ai cũng có những điểm hay xứng đáng để học tập. Kiến thức của bản mệnh vốn chỉ là một phần rất nhỏ.

Về mặt sức khỏe , con giáp này dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Người tuổi Thân nhận được sự yêu chiều và bao dung của nửa kia. Ở bên người ấy, bạn có thể hoàn toàn tự tin làm chính mình, đồng thời dựa dẫm vào người ấy mỗi khi gặp khó khăn. Người độc thân đã cởi mở hơn trong việc gặp gỡ và giao lưu với mọi người. Tính cách độc đáo của bạn có thể khiến cho nhiều người xao xuyến. Thậm chí, bạn có thể gặp được người phù hợp ngay trong ngày hôm nay.



Thiên Ấn báo tin vui trên phương diện sự nghiệp của con giáp này. Bạn nhanh nhạy trong việc nắm bắt ý của lãnh đạo, khiến đối phương rất hài lòng. Vì được lòng cấp trên nên bạn có thể được giao cho những công việc trọng đại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Nhờ vậy, bạn cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách. Hôm nay, có cơ hội bạn sẽ chạm tới thành công. Chuyện làm ăn cũng tiến triển suôn sẻ bởi bản mệnh gặp được một đối thủ xứng tầm. Sự cạnh tranh không khiến bạn cảm thấy căng thẳng mà ngược lại, truyền động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng trở thành người chiến thắng.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ vợ chồng hài hòa, tốt đẹp cũng khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi về đến nhà. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bạn cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được điều mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm