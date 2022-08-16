Chuyên gia phong thủy chúc mừng 3 con giáp HÊN hết phần thiên hạ trong ngày 18/8/2022, chỉ cần quơ tay là vợt được cả rổ tiền, vận may kéo đến ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 07:41

3 con giáp sau may mắn hết phần người khác khiến nhiều kẻ ghen tị.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 18/8/2022, tài vận và phúc khí của người tuổi Thìn tiến triển theo chiều hướng tốt. Chỉ cần cố gắng nhiệt tình sự nghiệp và chuyện tình cảm của con giáp này sẽ chuyển ngoặt 180 độ. Mọi nỗ lực và cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáp.

Đừng quá bất ngờ khi tử vi phong thủy nói rằng, ngày 18/8/2022 một loạt tin vui sẽ lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thìn. Càng mong mỏi và khát khao điều gì, chuyện đó càng có cơ hội trở thành hiện thực tốt bấy nhiêu.

Đối tác chiến lược chủ động tìm đến, các dự án phát triển nhanh ngoài dự kiến, các cơ hội nghề nghiệp và tài chính đều bỏ ngỏ, chỉ chờ bạn xúc tiến là chắc chắn thành công. Tình hình tài chính cũng vì thế mà khả quan, thậm chí, bạn sẽ bách chiến bách thắng, làm đâu trúng đó, không phải lo nghĩ tới tiền bạc trong ngày 18/8/2022.

Trong thời điểm này tuyệt vời này, con giáp tuổi Thìn cũng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chỉ bảo hướng dẫn tận tình giúp họ định hình và hướng tới cuộc sống tốt đẹp.

Chuyên gia phong thủy chúc mừng 3 con giáp HÊN hết phần thiên hạ trong ngày 18/8/2022, chỉ cần quơ tay là vợt được cả rổ tiền, vận may kéo đến ồ ạt - Ảnh 1
Tử vi ngày 18/8/2022, tài vận và phúc khí của người tuổi Thìn tiến triển theo chiều hướng tốt. Ảnh minh họa: Internet

  

Tuổi Mùi

Thời gian trước đây người tuổi Mùi quả thực đã gặp phải một vài chuyện không vui trong công việc, đặc biệt là phải chịu nhiều thị phi tạo ra bão dư luận ảnh hưởng mạnh mẽ tới công việc và tài vận.

Nhờ vượng vận quý nhân, từ ngày 18/8/2022, người tuổi Mùi sẽ có hoạn lộ hanh thông, tài vận dồi dào, tạo dựng sự nghiệp vững chắc.

Ngày 18/8/2022 con giáp tuổi Mùi sẽ từng bước xoay chuyển tình thế, mọi việc dần dần trở nên hanh thông, hoạn lộ may mắn, tài vận dồi dào.

Ngày 18/8/2022 sẽ có một quý nhân từ phương xa đem tới cho bạn và gia đình tuổi một tin vui bất ngờ, có thể là cấp trên đề bạt hay hỉ sự tốt lành. Không những thế, trong thời gian ngày 18/8/2022, các cá nhân tuổi Mùi sẽ có cơ hội vàng để tạo dựng sự nghiệp vững chắc nhờ những mối quan hệ tuyệt vời với đối tác.

Tử vi phong thủy nhắc con giáp này đừng từ chối hay e dè với bất cứ lời mời hay chiến lược, hạng mục đầu tư nào có lợi cho bạn. Mạnh dạn nắm bắt và dũng cảm thực hiện mọi thứ tốt đẹp đều đang chờ bạn phía trước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu xưa nay vốn là con giáp cần cù chịu khó, năng động và rất giỏi kiếm tiền. Bí quyết của họ là chân thành, tình cảm, đã khao khát là cố gắng hết sức mình để thực hiện và biến mọi việc thành sự thật.

Mạnh dạn đầu tư vào các hạng mục bạn đã cố công tìm hiểu suốt thời gian qua, dip rằm Trung thu mỗi lần xuống tiền là tuổi Sửu sẽ lại thu về nhiều gấp bội.

Ngày 18/8/2022, nhờ Phúc tinh cao chiếu, tài vận của họ sẽ dư dôi gấp bội phần.

Con giáp tuổi Sửu có nhược điểm là hay ngủ quên trên thành công và chi tiêu hơi thiếu kiềm chế.

Trời không phụ lòng người, con giáp này càng nỗ lực nhiều bao nhiêu thì vận may lại mỉm cười với họ nhiều bấy nhiêu. Năng lực của người tuổi Sửu đã khiến họ có cú lội ngược dòng ngoạn mục vào khoảng ngày ngày 18/8/2022, dù đầu tháng mọi chuyện dường như quá ảm đảm.

Mạnh dạn đầu tư vào các hạng mục bạn đã cố công tìm hiểu suốt thời gian qua, mỗi lần xuống tiền là tuổi Sửu sẽ lại thu về nhiều gấp bội.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Sau hôm nay, vận số 'chạm đỉnh' trời mây, 3 con giáp được Thần Tài 'nể mặt' nhường cho lộc lá, tiền của dư dôi, vạn sự như ý

Sau hôm nay, vận số 'chạm đỉnh' trời mây, 3 con giáp được Thần Tài 'nể mặt' nhường cho lộc lá, tiền của dư dôi, vạn sự như ý

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau hôm nay, 3 con giáp này có mệnh vương giả, phát tài sau một đêm, giàu sang như ý, an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi sửu

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 50 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 14 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 56 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026