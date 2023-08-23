Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 24/8 đến ngày 27/8: Rước vận may tứ phía vào nhà, một bước thành đại gia giàu nứt tiếng

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây như cá gặp nước từ ngày 24/8 đến ngày 27/8, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chăm chỉ, chịu khó học hỏi lại vô cùng có quyết tâm để đứng trên người khác. Khi thấy được lợi lộc trước mắt, tuổi Tuất không ngại thể hiện bản thân mình. Bạn rất chịu khó chứng minh năng lực nên cấp trên vô cùng hài lòng.

Công việc hiện tại có thể không được như ý bạn nhưng đó là do bạn chưa nỗ lực hết mình. Từ ngày 24/8 đến ngày 27/8, bạn nhất định phải chăm chỉ hơn để có thể kiếm được tiền.

Có những khoản tiền ở trên trời rơi xuống đó là khoản vay nợ, là khoản thưởng giúp bạn có thêm thu nhập.

Hãy tận dụng thời gian này để góp vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh nhé. Nhờ bạn bè hỗ trợ hoặc kết hợp với người nào hợp mệnh mình để làm ăn phát đạt hơn. 

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 24/8 đến ngày 27/8: Rước vận may tứ phía vào nhà, một bước thành đại gia giàu nứt tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là những người nhân từ, nhân hậu, luôn dễ gần và hài hước. Từ ngày 24/8 đến ngày 27/8, người tuổi Tý sẽ chuyển hóa từ buồn sang vui, từ xui xẻo sang may mắn. Một khi thời cơ đến, con giáp tuổi Tý sẽ vượng vận tài lộc, quý nhân vậy quanh.

Thời gian này, người tuổi Tý có thể có tín hiệu tích cực trong hôn nhân, có bạn bè tốt do ông trời ban tặng.

Những con giáp tuổi Tý còn đang độc thân, muốn thoát kiếp FA có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thầm mến, đừng sợ thất bại. Cơ may sẽ đến với bạn nhiều hơn.

Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng nên làm việc chăm chỉ để nhân thêm tài lộc vào thời điểm này.

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 24/8 đến ngày 27/8: Rước vận may tứ phía vào nhà, một bước thành đại gia giàu nứt tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân rất thông minh, lém lỉnh và hoạt bát. Họ mang tính cách hài hước, thích làm mọi người vui vẻ. Trong công việc, họ là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Người tuổi Thân từ nhỏ đã tự lập, thường tự mình làm tất cả mọi việc thay vì nhờ cậy người khác.

Họ thường xuất thân trong những gia đình không mấy khá giả, không có sẵn nền tảng.

Từ ngày 24/8 đến ngày 27/8, vận trình tài lộc của người tuổi Thân không ngừng tăng lên. Họ cầu tài được tài, cầu lộc, được lộc, thu nhập từng bước tăng lên. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán chạy, được giá so với thời gian trước.

Người làm công ăn lương thì nhận được thêm nhiệm vụ, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán cũng đắc tài đắc lộc, hàng hóa về đến đâu hết đến đó. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm, người tuổi này thu hái bộn tiền, hầu bao căng chặt.

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 24/8 đến ngày 27/8: Rước vận may tứ phía vào nhà, một bước thành đại gia giàu nứt tiếng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ được cát tinh soi chiếu, 3 con giáp sau sẽ gặp khá nhiều may mắn trong thời gian tới.

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