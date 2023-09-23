Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp được bề trên nâng đỡ hết mình vào đúng 18 giờ ngày 23/9: Làm ăn vạn sự như ý, vận đào hoa nở rộ, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang ngút trời, được Thần Tài mở hầu bao sủng ái vào đúng 18 giờ ngày 23/9.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống khiêm tốn, không khoa trương. Họ không thích bộc lộ mọi thứ ra ngoài mà quan tâm nhiều đến giá trị cá nhân và việc nâng cao nội hàm cá nhân. Nó cũng đồng nghĩa với việc người tuổi Tuất trong mắt người khác luôn là người hướng nội, điềm lĩnh.

Người tuổi Tuất nói ít, làm nhiều, không thích ba hoa, phóng đại. Họ luôn chăm chỉ làm việc, học tập để nâng cao năng lực của bản thân. Tuất cũng sở hữu nhiều yếu tố để trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Vào đúng 18 giờ ngày 23/9, Tuất cũng là người tự giác, nghiêm khắc và có nhiều phẩm chất khác. Vì vậy, họ có thể dẫn dắt đội nhóm của mình đạt được những thành công đúng như mong đợi.

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp được bề trên nâng đỡ hết mình vào đúng 18 giờ ngày 23/9: Làm ăn vạn sự như ý, vận đào hoa nở rộ, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp, tuổi Mùi được xem là con giáp có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn biết nỗ lực và cố gắng để tiến về phía trước. So với những con giáp khác, tuổi Mùi có tính cách thoải mái, đơn giản, dễ chịu. Họ tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khố hay không là do mình quyết định, nếu biết nỗ lực chăm chỉ thì cuộc sống sẽ thăng hoa, có làm thì mới có ăn.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng là những người sống phóng khoáng, thích giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Tử vi học có nói, vào đúng 18 giờ ngày 23/9, người tuổi Mùi sẽ gặp cơ hội tốt trong công việc, sự nghiệp. Sẽ có người tìm đến với họ để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Khả năng cao là con giáp này sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương tuy có gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, họ lại may mắn được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Nếu đã có đôi có cặp, người tuổi Mùi nên dành một chút bất ngờ cho nửa kia.

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp được bề trên nâng đỡ hết mình vào đúng 18 giờ ngày 23/9: Làm ăn vạn sự như ý, vận đào hoa nở rộ, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vào đúng 18 giờ ngày 23/9, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp được bề trên nâng đỡ hết mình vào đúng 18 giờ ngày 23/9: Làm ăn vạn sự như ý, vận đào hoa nở rộ, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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