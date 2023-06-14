Chuột sa chĩnh gạo, tài vận của 3 con giáp khởi sắc thấy rõ vào đúng 11h trưa ngày 14/6: Làm ăn gặp thế gặp thời, thu nhập tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 04:21

Tử vi con giáp dự đoán, đúng 11h trưa ngày 14/6 này, 3 con giáp dưới đây có cơ hội tiến thân tăng bậc trong sự nghiệp, vận trình lên hương, tiền của đầy nhà.

Tuổi Dậu

Những người sinh năm Dậu thường có tính cách phóng khoáng, vui vẻ. Con giáp này làm gì cũng dứt khoát và có chính kiến của riêng mình, nhờ thế mà hiếm khi bỏ lỡ cơ hội để đạt được thứ mình muốn.

Tử vi phương Đông cho thấy vào đúng 11h trưa ngày 14/6 này bản mệnh được cát tinh Tham Lang chiếu rọi, vận xui chuyển thành may, sự nghiệp cất cánh bay cao bay xa, tiền bạc cũng dồi dào, phú quý hiếm ai bằng.

Cơ hội để con giáp này nắm giữ được may mắn không hề ít, vì thế cuộc sống giàu sang phú quý không hề ở trong mơ mà nằm ngay trong tầm tay của những chú Gà. Hơn thế nữa, trong thời điểm này, Dậu còn có nhiều khả năng phát tài nhờ kinh doanh buôn bán. Tất cả là nhờ cái duyên tự thân, thế nên ai theo nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề marketing thì đúng là kiếm tiền chẳng ngơi tay.

Con đường sự nghiệp cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng khi mà bản mệnh dù bề ngoài vui vẻ nhưng luôn giữ sự nghiêm túc cần thiết khi làm việc, không hề đùa cợt với chén cơm của mình.

Người chăm chỉ cần cù chẳng bao giờ lo đói ăn, ông Trời đều có mắt nhìn thấy những cố gắng của bạn. Điềm báo tử vi cho thấy tuổi Dậu là con giáp thành công đúng 11h trưa ngày 14/6 này, cả đường công danh và đường tài lộc đều có dấu hiệu đáng mừng.

Sau những phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những thành quả do chính bàn tay mình làm ra. Cuộc sống này chẳng lúc nào quá dễ dàng thuận lợi với bất cứ ai, song chỉ cần chúng ta quyết tâm nhìn về phía trước thì chắc chắn hy vọng sẽ luôn còn và thành công cũng không quá xa vời.

Chuột sa chĩnh gạo, tài vận của 3 con giáp khởi sắc thấy rõ vào đúng 11h trưa ngày 14/6: Làm ăn gặp thế gặp thời, thu nhập tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi thấy rằng sau khi vượt qua được khó khăn, bạn hoàn toàn có thể chạm tay vào cơ hội tăng lương, thưởng nóng, thậm chí là thăng chức.

Đúng 11h trưa ngày 14/6 này, việc làm ăn của bạn sẽ dần đi vào quỹ đạo. Bạn sẽ tìm được những mối đầu tư hoặc mối khách hàng triển vọng, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Nhờ có cát tinh phù trợ, bạn có thể dư dả ở thời điểm này.

Song hãy nhớ rằng bạn cần làm ăn lương thiện để tránh những rắc rối có thể xảy đến, chớ nên nghĩ đến chuyện bày mưu hãm hại người này người khác để hưởng lợi.

Chuột sa chĩnh gạo, tài vận của 3 con giáp khởi sắc thấy rõ vào đúng 11h trưa ngày 14/6: Làm ăn gặp thế gặp thời, thu nhập tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường sống chân thành và dễ được người khác tin tưởng. Người tuổi Tuất thường thẳng thắn, chân thành và dễ được người khác tin tưởng.

Người tuổi Tuất thường không thích nói lời sáo rỗng, hoa mỹ. Người tuổi Tuất giỏi kiếm tiền, có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn vào đúng 11h trưa ngày 14/6 này.

Đây là quãng thời gian người tuổi Tuất có thể sẽ gặp may trong công việc cũng như cuộc sống. Thời điểm này, họ cần tập trung vào công việc, nâng cao trình độ để sớm đạt được bước đột phá lớn.

Chuột sa chĩnh gạo, tài vận của 3 con giáp khởi sắc thấy rõ vào đúng 11h trưa ngày 14/6: Làm ăn gặp thế gặp thời, thu nhập tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào 11h ngày 15/6: Thần Tài phát tín hiệu tốt lành, 3 con giáp đột phá trong công việc, kinh doanh hồng phát

Vào 11h ngày 15/6: Thần Tài phát tín hiệu tốt lành, 3 con giáp đột phá trong công việc, kinh doanh hồng phát

Trong thời gian này, 3 con giáp dưới đây có tài lộc bùng nổ, sự nghiệp có nhiều bước tiến lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn