Chuột rơi hũ nếp: chúc mừng 3 con giáp chuyển nguy thành an, cát lành tụ hợp, vượng khí dâng cao ngùn ngụt 7 ngày tới

Vận trình của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Ban đầu, họ có thể đương đầu với một số quyết định rất khó khăn, buộc phải chấp nhận hi sinh, gồng mình gánh chịu. Nhưng sau đó, con giáp này lại bắt đầu đón đợi cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.‏

‏Bản mệnh thường tương đối ít nói nhưng họ sẽ không để mình nhạt hòa, khiến người khác phớt lờ, bỏ qua. Họ có tính cách chín chắn, ổn định, làm việc gì cũng thận trọng và đáng tin cậy. Vì vậy, mọi người luôn yêu quý, đánh giá cao năng lực của họ. ‏

‏Dù vậy, mức độ may mắn với mỗi một cá nhân lại khác nhau, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị trước đó của họ. Nhưng dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được.‏

‏Có sự tương trợ từ những người xung quanh, người tuổi Mùi dễ phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng cao. Điều quan trọng là giữ tầm nhìn rộng mở, từ đó đưa ra các quyết định chính xác, dẫn đường tới thành công. Khi đạt được tiến bộ đều đặn, họ sẽ gặt hái được nhiều tiền hơn nữa trong tương lai, cuộc sống sung túc và viên mãn trông thấy.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cũng có dấu hiệu may mắn, thăng tiến hơn trong những ngày sắp tới.

Vốn mang bản tính dám nghĩ dám làm lại có thêm động lực, người tuổi Dần dễ bứt phá trong giai đoạn này.

Dù tính cách đôi lúc hơi hung hăng, không chịu nghe theo mệnh lệnh nhưng Dần cũng là con giáp quyết đoán, ham cạnh tranh. Vì vậy khi gặp vận may chắc chắn tuổi Dần sẽ dễ làm nên chuyện lớn. Nhiều khả năng người tuổi Dần sẽ có đường tài lộc hanh thông, mọi sự “thuận buồm xuôi gió”, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Bản tính của những người tuổi Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, nghĩa hiệp. Khi bắt đầu 1 việc gì họ luôn đề cao lợi ích chung lên trước lợi ích của cá nhân. Dù họ không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc nhưng là người biết cách kiếm tiền, có năng lực trong công việc.

Những ngày sắp tới, tuổi Tuất gặp được quý nhân phù trợ, mang tới may mắn và bình an. Nhờ làm việc tận tâm, dốc hết công sức và cách suy nghĩ tích cực, người tuổi Tuất dễ đạt được những thành tích cao trong công việc, sự nghiệp.

Đây chính là thời cơ để bản mệnh chứng minh năng lực, sự quyết tâm của mình. Được quý nhân phù trợ, thần tài gõ cửa, tuổi Tuất hãy cứ tự tin cống hiến hết mình rồi những điều tốt đẹp sẽ sớm xuất hiện.

Tuổi Tị

Tuần này rất thích hợp để người tuổi Tị tiến hành các dự án hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ sẽ giúp các khoản lợi nhuận của bạn tăng tiến nhanh chóng. Ngay cả các khách hàng khó tính ngày trước cũng sẽ sớm bị thuyết phục bởi kế hoạch hợp lý của bạn.

Khoảng thời gian giữa tuần, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đôi chút nhưng đó cũng là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra những điểm mạnh của mình. Khi đã ở trong điều kiện thuận lợi rồi bạn thoải mái phát huy khả năng, thẳng tiến trên con đường thăng quan tiến chức.

Những người làm công việc tự do tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Tất nhiên, công sức cần bỏ ra cũng không phải là ít, song bạn không vì thế mà lùi bước. Khách hàng, đối tác sẽ đánh giá rất cao khả năng của bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.