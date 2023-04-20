Chuông vàng đã điểm 3 con giáp hốt sạch Lộc trời vào buổi sáng ngày 21/4: Tổ tiên phù trợ, đánh lui vận đen, đón tài đón lộc, tiền bạc đề huề, ôm sạch của cải thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 12:15

Tử vi có nói, bước sang khung giờ này, có 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, được Thần Tài ưu ái đặc biệt, bội thu của cải, tài lộc, làm gì cũng may mắn, thuận lợi hơn người.

 

Tuổi Thìn

Thoát khỏi thời gian đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước sang khung giờ này vận trình tuổi Thìn khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi nói rằng, từ khung giờ này con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn. Trong tháng, sự nghiệp của tuổi phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Chuông vàng đã điểm 3 con giáp hốt sạch Lộc trời vào buổi sáng ngày 21/4: Tổ tiên phù trợ, đánh lui vận đen, đón tài đón lộc, tiền bạc đề huề, ôm sạch của cải thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có thể thấy rằng đây là quãng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Ngọ. Trong công việc, nhờ có đầu óc minh mẫn và quyết đoán mà bản mệnh có thể đưa ra những giải pháp đúng đắn khi phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng. Thậm chí, cho dù có những việc không diễn ra theo đúng kế hoạch thì bạn cũng có thể xử lý nhanh chóng vấn đề bằng khả năng thích nghi tuyệt vời của mình.

Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào đi nữa thì tuổi Ngọ cũng cần phải tập trung cao độ nếu không sẽ dễ để xảy ra soi sót đấy nhé. Hơn nữa, bản mệnh chớ phân tâm vì ý kiến của nhiều người khác, bởi chính bạn phải là người biết chọn lọc điều gì nên nghe hay là bỏ qua.

Từ khung giờ này, nhờ có năng lực của bản thân mà bạn còn có thể giúp đỡ nhiều người xung quanh mình, xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp.

Chuông vàng đã điểm 3 con giáp hốt sạch Lộc trời vào buổi sáng ngày 21/4: Tổ tiên phù trợ, đánh lui vận đen, đón tài đón lộc, tiền bạc đề huề, ôm sạch của cải thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân.

Từ khung giờ này, người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

Chuông vàng đã điểm 3 con giáp hốt sạch Lộc trời vào buổi sáng ngày 21/4: Tổ tiên phù trợ, đánh lui vận đen, đón tài đón lộc, tiền bạc đề huề, ôm sạch của cải thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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