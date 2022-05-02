Chuông báo 2 ngày cuối tuần (7-8/5), 3 con giáp chạy đua với Thần Tài, về đích sớm nhất, vinh danh bảng vàng, thắng đậm tiền tài

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 11:29

Chúc mừng 3 con giáp may mắn vào 2 ngày cuối tuần nhé!

Chuông báo 2 ngày cuối tuần (7-8/5), 3 con giáp chạy đua với Thần Tài, về đích sớm nhất, vinh danh bảng vàng, thắng đậm tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai. Con giáp này luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Những người cầm tinh con Hổ vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai. Con giáp này luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Ngoài ra, họ còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Dần thoải mái chi tiêu.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Chó cũng có cơ hội để tăng thu nhập vào dịp cuối tuần này. Tài lộc ập đến ào ào khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình.

Vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn, cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Tuất sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian có thể "đổi vận". Tử vi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Tuổi Tý

Người tuổi Chuột thường thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành nhưng dễ an phận. Nếu có ý chí phấn đấu hơn thì tuổi Tý chắc chắn sẽ thành công và trở nên giàu có hơn bất cứ ai. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Cuối tuần này là lúc tuổi Tý nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý nhân. Đó có thể là bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên của họ. Được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tuổi Tý sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn và tiến gần tới thành công. Nhờ sự thông minh, chăm chỉ và nhạy bén, con giáp này sẽ làm được những điều mình muốn. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội và biết mình cần làm gì, từ "thất bại" sẽ không còn nằm trong từ điển của tuổi Tý.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý có một gia đình hòa thuận và bình yên, các cặp đôi trẻ có thể được nhận tin mừng đón quý tử, những người còn độc thân có hi vọng tìm được nửa kia. Nhân duyên của con giáp này trên cơ bản phát triển khá tốt, bạn có thể nhờ vào những người thân quen của mình để dành được lợi thế, giúp tiến chức thăng quan.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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