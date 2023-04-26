Chúc mừng các con giáp sau, 10 ngày nữa đi đông nhặt được vàng, đi tây hốt bạc tỷ, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, công việc thăng tiến

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu thuộc tuýp người trong nóng, ngoài lạnh. Trong công việc, con giáp này luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ đặt ra mục tiêu nhất định và luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó.

Người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào. Họ cần chuẩn bị tinh thần cho một chuyến công tác xa. Trong chuyến công tác này, họ có thể ký được hợp đồng giá trị, mang lại nguồn thu lớn. Đặc biệt, càng bước về cuối tháng 4 Âm thì người tuổi Sửu càng giàu có phát tài hơn người.

Người tuổi này làm việc chăm chỉ, không thích khoe khoang, phô trương. Chính bởi vì vậy nên thời trẻ họ có thể gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng sau 35 tuổi, người tuổi Sửu cũng có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định.

Với những người tuối làm công ăn lương cũng bắt đầu một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, họ cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, thời điểm này đem tới vận may trên con đường tài lộc của tuổi Dần. Nếu bản mệnh đã dành thời gian cho các công việc tay trái trong suốt thời gian qua thì nay là lúc an tâm tận hưởng thành quả.

Một số người có thể phát tài bất ngờ nhờ những trò may rủi. Tuổi Dần nên có cách sử dụng số tiền đó thật hợp lý chứ không nên tiêu xài hoang phí. Hãy thử đầu tư vào những hạng mục, lĩnh vực mới, bản mệnh có thể mở rộng thêm tầm hiểu biết hoặc lĩnh vực hoạt động của mình.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn cũng đang diễn ra rất thuận lợi nhờ Chính Quan hậu thuẫn. Bản mệnh có được sự dứt khoát, quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, đúng đắn và kết quả mang lại là minh chứng rõ ràng. Những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ qua đi, vì vậy bạn không cần phải lo lắng quá nhiều.

Tình hình tài chính vẫn đang rất ổn định, công việc chính đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu đều đặn, không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu trong tuần này. Tuy nhiên nếu có có cơ hội tốt, hãy suy nghĩ đến chuyện đầu tư thu lợi nhuận thay vì hài lòng với những gì đang có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.