Chúc mừng ba con giáp tài lộc đè đầu cưỡi cổ trong tuần mới (24-30/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 22:00

Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.

Tuổi Tý

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn tuần này. Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.

 

Sao Bách Việt xuất hiện hứa hẹn đây sẽ là một tuần nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

 

Người độc thân không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhưng con giáp này vẫn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa để mối quan hệ có thể tiến triển như mong đợi. Nếu còn điều gì khiến bạn lăn tăn, hãy tạm gác lại sau lưng để tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt.

 

Giữa tuần là thời điểm vượng tài nhờ Thực Thần che chở. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.

 

Về công danh sự nghiệp, tuần này Tý cần chuẩn bị tinh thần để vượt được qua những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều, bạn là người thông minh và bản lĩnh, càng khó khăn thì lại càng là lúc bạn khẳng định vị thế.

 

Tuổi Sửu

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc dần vào thời điểm cuối tuần. Nếu như đầu tuần, dưới sự tác động của Kiếp Tài và Tỷ Kiên, bạn liên tiếp bị gây khó dễ, thậm chí vướng vào phân tranh, thị phi thì khoảng thời gian sau đó, bạn tìm được hướng để khắc phục khó khăn, đi con đường đúng đắn của riêng mình.

Cát tinh Thiên Đức xuất hiện là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó. Kẻ tiểu nhân không thể mãi ngáng trở bạn.

Chúc mừng ba con giáp tài lộc đè đầu cưỡi cổ trong tuần mới (24-30/10/2022) - Ảnh 1 

Tài lộc của bản mệnh nhìn chung là ổn định, không có nguồn thu nào lớn nhưng cũng không cần phải chi tiêu quá tốn kém trong tuần này. Bạn biết cân bằng chi tiêu nên dù chỉ có một khoản thưởng nhỏ cũng đủ để bạn tiêu xài cho đến hết tuần.

 

Chuyện tình cảm lên bổng xuống trầm chứng tỏ bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến cách cư xử của mình. Khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn, bạn không nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không nghe theo ý kiến hoặc lời giải thích của người ấy. Bản mệnh không nên đòi hỏi mình phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi việc. 

Tuổi Thân

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

 

Chẳng những tình cảm, tài lộc của bạn cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Con giáp này giữ được chữ tín nên khách hàng lúc nào cũng tin tưởng và đổ về tấp nập, khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay.

 

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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