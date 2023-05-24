Chúc mừng 3 tuổi may mắn nhất cuối tháng 5/2023: Chạm đỉnh sự nghiệp, bùng nổ tiền tài, gia sản đồ sộ tiêu xài không hết, ai lấy được hưởng tài lộc trọn đời

Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Với tính cách cởi mở, tự tin của mình, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối tác trong ngày hôm nay, đặc biệt là khi đối phương cùng chung mục tiêu, chung chí hướng với bạn. Đôi bên sẽ hợp tác ăn ý để đem lợi nhuận về đầy túi.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Tỵ khá vất vả. Con giáp này phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bản mệnh phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn. Tài lộc lại có những dấu hiệu khá đáng mừng. Đặc biệt là người làm đầu tư, kinh doanh có thể làm quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, khiến mọi việc trở nên hanh thông hơn hẳn nếu so với khoảng thời gian trước đó.

Tiếc là chuyện tình cảm lại có phần ảm đạm. Hầu hết thời gian, vợ chồng bản mệnh tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Thêm vào đó, trong tuần này, tuổi Tỵ phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bản mệnh cần hết sức tập trung chú ý, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài che chở, người tuổi Ngọ có vận trình tài lộc cực kì hanh thông. Đặc biệt, những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong ngày hôm nay. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng trưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí kẻo cuối cùng cũng "của thiên trả địa".



Hỏa khắc Kim, vấn đề tình cảm cũng rất đáng lưu tâm trong thời điểm này. Bản mệnh nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, bởi nếu bạn quá thờ ơ, lạnh nhạt thì kẻ thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân phá vỡ gia đình bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm