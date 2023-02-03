Chúc mừng 3 cung hoàng đạo GIÀU kếch xù tháng 3/2023: phát tài phát lộc, tiền ập vào nhà, TIỀN tiêu không hết!

Là chòm sao được cai trị bởi Mặt Trăng, Cự Giải chịu ảnh hưởng nặng nề của các phân đoạn chiêm tinh hàng tuần. Tuy nhiên, quá cảnh may mắn nhất của Mặt Trời và Mặt Trăng đã thực sự mang lại may mắn cho bạn, đặc biệt là về tiền bạc.

Cự Giải sẽ sở hữu một bản chất thú vị và quyến rũ, bạn hòa đồng, nổi tiếng và hấp dẫn bởi vì bạn thể hiện bản thân rất tốt. Cua nhỏ có một tia lửa sáng tạo giúp cuộc sống của bạn luôn sôi động và tràn đầy ý tưởng.

Đây sẽ là một cách tuyệt vời để Cự Giải cải thiện vận may tiền bạc của mình. Bạn thể hiện sự sáng tạo, năng lượng và tham vọng của khía cạnh hữu ích này, điều này sẽ giúp bạn tận hưởng niềm hạnh phúc của sự thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo Bình

Về tài lộc, Bảo Bình là 1 trong 3 cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tháng 3/2023 khi Trăng non của Song Ngư đi qua.

Bảo Bình được nhiều người yêu mến bởi sự hào phóng, dễ gần và sẵn sàng chia sẻ lộc lá với những người xung quanh. Đoạn văn chiêm tinh này giúp bạn giảm bớt sự nhút nhát và tăng ham muốn kiếm tiền.

Là người hòa đồng và giàu lòng nhân ái nên công việc kinh doanh hay đầu tư Bảo Bình khá năng động. Mặc dù bạn rất dễ hợp tác, nhưng bạn không hề nhẹ dạ cả tin chút nào. Tính thực tế và nhanh nhạy sẽ bảo vệ chòm sao này khỏi cạm bẫy tiền bạc.

Bạn rất thích những điều mới mẻ và sáng tạo. Vì vậy, việc tìm kiếm và thử nghiệm các kiểu kiếm tiền mới hoặc xin làm thêm công việc bán thời gian sẽ thu hút Bảo Bình, tiền tiêu không hết.

Ảnh minh họa: Internet



Sư Tử

Theo chiêm tinh tháng 3/2023, nói về phương diện tài lộc thì Sư Tử khá thuận lợi khi mùa Song Ngư đang chờ đợi bạn.

Đây là thời điểm tốt để thử những cách mới để tăng thu nhập của bạn. Bạn sẵn sàng sử dụng sự sáng tạo và mong muốn đổi mới của mình để cải thiện mức lương của mình.



Hợp tác với một đối tác sẽ giúp bạn bớt bảo thủ, phá bỏ cách làm việc cũ để sử dụng một phương pháp mới có lợi hơn và hiệu quả hơn khiến tiền vào túi ào ào.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm