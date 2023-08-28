Chúc mừng 3 con giáp vượt qua biển khổ, ăn lộc linh đình từ ngày 29/8 đến ngày 5/9: Số tài khoản tăng vọt, quét sạch nghèo khó, vạn sự đại cát

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị mang túi ba gang ra đựng tiền từ ngày 29/8 đến ngày 5/9, tiễn biệt đói nghèo.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sở hữu vận mệnh vô cùng tốt đẹp trong suốt tháng thời gian sắp tới và đặc biệt là từ ngày 29/8 đến ngày 5/9 cũng không là ngoại lệ. Bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành công đáng kể trong thời gian này và cũng tạo đà cho những bước tiến dài cho cả tháng sau.

Chính bạn cũng sẽ phải thốt lên rằng những gì mà cuộc đời dành cho mình trong thời điểm này là quá nhiều và bạn luôn mang trong người lòng biết ơn đó để chia sẻ những thứ mình có cho những người kém may mắn hơn mình.

Tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn, nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt.

Chúc mừng 3 con giáp vượt qua biển khổ, ăn lộc linh đình từ ngày 29/8 đến ngày 5/9: Số tài khoản tăng vọt, quét sạch nghèo khó, vạn sự đại cát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn là con cưng của trời nên phúc khí của con giáp này vô cùng vượng và khác biệt hẳn so với người bình thường. Dù người tuổi Dậu dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó như nào thì đến một thời điểm sẽ phất lên mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, từ ngày 29/8 đến ngày 5/9, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có bước chuyển biến tích cực không ngờ. Cụ thể, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sinh lời, bên cạnh đó Dậu còn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đối với những người kinh doanh, thời gian này sẽ là thời cơ tốt để đầu tư hết mức. Vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt, tuổi Dậu chỉ cần đi đến thì sẽ bắt gặp.

Không những thế, người tuổi Dậu bước vào vận đào hoa. Trong khoảng thời gian này Dậu có thể gặp được tình yêu đích thực.

Chúc mừng 3 con giáp vượt qua biển khổ, ăn lộc linh đình từ ngày 29/8 đến ngày 5/9: Số tài khoản tăng vọt, quét sạch nghèo khó, vạn sự đại cát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được quý nhân che chở, vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn cho nên mưu sự dễ thành. Từ ngày 29/8 đến ngày 5/9, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước thăng tiến thấy rõ. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được.

Vào thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ được cát tinh trợ mệnh, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Thứ Tài hỗ trợ cho những người làm ăn buôn bán sẽ có một nguồn thu đáng kể. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn luôn diễn ra suôn sẻ.

Chúc mừng 3 con giáp vượt qua biển khổ, ăn lộc linh đình từ ngày 29/8 đến ngày 5/9: Số tài khoản tăng vọt, quét sạch nghèo khó, vạn sự đại cát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

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Thứ 2 là ngày khởi đầu tuần mới, nhưng 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nó để tránh xung đột, xui xẻo vận vào người. Đặc biệt là đúng 12 giờ trưa. 

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