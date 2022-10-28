Chúc mừng 3 con giáp vượng vận quý nhân, cuối năm 2022 đón Tết huy hoàng, sang năm 2023 tậu nhà lầu, xế hộp sang

Con giáp này có thể tìm được môi trường tốt để phát huy toàn bộ thế mạnh của bản thân, nhận được sự yêu quý của đồng nghiệp và sự tin tưởng của lãnh đạo.

Người tuổi Tuất là con giáp gặt hái được thành công vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, bởi mọi phương diện của cuộc sống người tuổi này đều có dấu hiệu phát triển đáng kể, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp rộng mở.

Không những vậy, đường tình duyên cũng rất rộng mở với con giáp này, gặp được ý trung nhân như ý nguyện se duyên kết tóc thành đôi trăm năm.

Nhờ có những bước tiến đáng nể này mà bạn cảm thấy tự tin và chủ động hơn trước đó nhiều, không còn chờ đợi cơ hội bỗng dưng xuất hiện trước mắt nữa. Bạn quyết tâm nắm bắt những thứ nên thuộc về mình.

Tuổi Sửu

Đối với những người nữ thuộc tuổi Sửu luôn chăm chỉ hiền lương và họ rất cố gắng trong công việc. Vì vậy, khi có ai bắt nạt mình họ rất thận trọng lời ăn tiếng nói và tốt hơn hết nên nhẫn nhịn cho qua chuyện khi có Thiên Quan nhập mệnh. Rắc rối với tuổi này thường bắt đầu từ cãi cọ hay bất đồng với ai đó. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu kể cả nếu bạn không phải người châm ngòi thù hận.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 vận trình tình duyên của bản mệnh khá êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Vì vậy, bạn đừng bao giờ vì những chuyện nhỏ mà tạo ra khoảng cách không đáng có giữa hai người.

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tý

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

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