Chúc mừng 3 con giáp vạn sự hanh thông, công danh tỏa sáng trong ngày 4, 5, 6 và 7/10: Gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, tài khí vượng phát

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây an nhàn tự tại, một bước thành đại gia trong ngày 4, 5, 6 và 7/10.

Tuổi Thìn

Tử vi của người tuổi Rồng trời sinh cuộc sống tuy khó khăn thế nào nhưng họ vẫn có bản lĩnh và tự mình vượt qua một cách ngoạn mục, hơn người khiến ai cũng ngưỡng mộ. Những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

Tử vi học có nói, tuổi Thìn được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu nên tiền bạc kéo về đầy ví. Khi làm bất kể làm việc gì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, kết quả sau cùng đều rất viên mãn, ngoài mức mong đợi.

Người tuổi thìn đặc biệt may mắn trong ngày 4, 5, 6 và 7/10, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có nhiều biến đổi theo hướng tích cực. Thần Tài sẽ gõ cửa những người tuổi Thìn cuối năm sẽ có tin vui bất ngờ.

Chúc mừng 3 con giáp vạn sự hanh thông, công danh tỏa sáng trong ngày 4, 5, 6 và 7/10: Gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, tài khí vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Không có được sức mạnh thể chất cũng như và nhiệt huyết bừng bừng như tuổi Ngọ, bù lại, tuổi Tý lại có được sự lanh lợi, thông minh, thích ứng tốt với thời cuộc. Bên cạnh đó, họ cũng có được khả năng trực giác cực tốt và cẩn trọng hơn người, làm gì cũng cân nhắc kỹ, ít khi hồ đồ, nóng vội. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp họ ban đầu dù có xuất phát điểm thấp ra sao nhưng sau đó đều sẽ từng bước xây dựng được một sự nghiệp vững vàng qua năm tháng, không để bản thân phải thua kém bất kỳ ai.

Tuổi Tý nhận được nhiều sự hỗ trợ, công danh sự nghiệp có đôi chút chững lại vào thời gian này, nhưng sau đó thì lại vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Đặc biệt, tử vi học có nói, trong ngày 4, 5, 6 và 7/10 may hết phần thiên hạ, thời điểm này, tuổi Tý lại có được sự trợ giúp của cát tinh Quốc Ấn - vì sao chủ về đường công danh, tài lộc nên tuổi Tý được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công, túi tiền ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

Chúc mừng 3 con giáp vạn sự hanh thông, công danh tỏa sáng trong ngày 4, 5, 6 và 7/10: Gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, tài khí vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có khả năng giải quyết mọi việc dứt khoát, quyết đoán trên cơ sở đã phân tích trước sau, ở họ có đủ sự tinh tế nhờ đó mà thành công đến với họ khá dễ dàng trong ngày 4, 5, 6 và 7/10.

Người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền. Trong lĩnh vực tài chính, họ có năng lực đặc biệt, vô cùng nhạy bén, thông minh. Họ có thể tìm thấy cơ hội tốt lành cho mình ngay cả trong tình huống cấp bách, đầy khó khăn. Người khác có thể không nhìn thấy cơ hội ngàn vàng đó, nhưng với người tuổi Mùi thì không gì không thể. Số mệnh giàu sang của người tuổi Mùi có tới 6 phần vào thời điểm này.

Một yếu tố nữa làm nên thành công với những người tuổi Mùi đó là nhận được sự quan tâm giúp đỡ của người thân và những người bạn bè xung quanh, vì thế với họ để hoàn thành ý tưởng nào đó không phải suy nghĩ nhiều về vốn liếng, khi cần họ hoàn toàn có thể nhờ trợ giúp từ người thân.

Chúc mừng 3 con giáp vạn sự hanh thông, công danh tỏa sáng trong ngày 4, 5, 6 và 7/10: Gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, tài khí vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp chuẩn bị đón nhận mưa tiền gió bạc vào đúng 22 giờ ngày 3/10: Vạn sự lên hương, phú quý không ai sánh bằng, đổi đời giàu có

Top 3 con giáp chuẩn bị đón nhận mưa tiền gió bạc vào đúng 22 giờ ngày 3/10: Vạn sự lên hương, phú quý không ai sánh bằng, đổi đời giàu có

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài vận hưng thịnh rực rỡ, tiền bạc đổ ào ào vào túi vào đúng 22 giờ ngày 3/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 3/10 tu vi ngay 4/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng