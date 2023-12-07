Chúc mừng 3 con giáp đúng 17h00 ngày 7/11/2023, bất ngờ phát tài, ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý chịu đựng nhiều việc, bạn chưa tìm được nơi giải tỏa những cảm xúc tiêu cực.

Tình cảm: Hôm nay bạn không có nhiều tình cảm dành cho đối phương, hãy cho nhau thời gian để ở cạnh nhau nhiều hơn.

Công việc: Người tuổi Tý đang có công việc ổn định, làm việc rất cẩn thận, chu đáo ai cũng yêu mến.

Tài lộc: Cơ hội mở ra cho ai có biết cách nắm bắt và học hỏi đầu tư.

Sức khoẻ: Cố gắng gìn giữ sức khỏe bản thân, chia sẻ cảm xúc với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, lanh lợi. Họ biết tận dụng nhiều cơ hội để tạo dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Bản mệnh có thể công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ. Con giáp này được cả Thần Tài và quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi nên con đường thăng tiến vô cùng rộng mở.

Tử vi dự báo rằng đúng 7/12, tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền lại có cả quý nhân nâng đỡ. Nhờ đó, công việc và cuộc sống đều có sự cải thiện đáng kể.

Ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 12, người tuổi Thìn đã đón nhận tin vui về tài chính. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện, bản mệnh chỉ cần nhanh chóng nắm bắt, vận dụng hết năng lực là có thể chạm tay đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ vấp phải nhiều trở ngại. Cho dù là người có kinh nghiệm làm việc, có năng lực hành động và có trách nhiệm trong công việc, song bản mệnh lại không biết lắng nghe.

Có những lúc tuổi Sửu nên hạ cái tôi cá nhân xuống một chút để tiếp thu ý kiến của mọi người nhiều hơn. Đặc biệt nếu đang giữ vị thế lãnh đạo, con giáp này không nên chuyên quyền, độc đoán. Nếu tự tin thái quá, bản mệnh có thể mắc những lỗi sai không ngờ đến.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Sửu nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.