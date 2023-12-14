Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão giỏi việc đầu tư, học gì cũng thành công.

Tài lộc: Cố gắng cải thiện những việc chưa phù hợp, gia tăng tài chính.

Sức khoẻ: Ăn khó tiêu, nên xem xét lại khẩu phần ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Ngọ tự tin, nhiệt tình và dũng cảm. Nhờ được cát tinh soi chiếu, sự nghiệp và cuộc sống của con giáp này sẽ phất cao như diều gặp gió từ 15//12. Những người tuổi Ngọ luôn theo đuổi vinh quang và thành tích, họ tự tin vào bản thân và có đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ của mình. Đây là lúc họ thể hiện tài năng, khả năng lãnh đạo của mình và đạt được thành công vang dội.

Những người tuổi Ngọ nên tiếp tục duy trì sự tự tin và nhiệt huyết trong khoảng thời gian quan trọng này. Ngoài ra, họ cũng phải học cách hợp tác với người khác và phát triển tinh thần đồng đội để đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023, tuổi Tỵ làm lãnh đạo cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của mọi người, đồng thời giao đúng người đúng việc, không nên quá chủ quan, độc đoán, gây ức chế cho người khác, khiến chất lượng công việc giảm sút.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân đã biết chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Nhờ biết cách chưng diện, làm dáng, bản mệnh có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người đối diện. Đồng thời, con giáp này cũng rất chủ động trong việc làm quen với người khác.

Dù là nam hay nữ, khi nhận được nhiều tình cảm của người khác, bản mệnh cũng cần nghiêm túc với chuyện yêu đương, không nên giữ quan hệ mập mờ với nhiều người một lúc hoặc có mới nới cũ, không biết thỏa mãn với thực tại.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.