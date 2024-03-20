Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm 21/3/2024, tuổi Dậu có một ngày làm việc đạt hiệu quả cao. Bản mệnh làm việc gì cũng rất chăm chỉ và tập trung, thậm chí bản mệnh còn xung phong nhận thêm việc. Cấp trên đánh giá rất cao những gì bản mệnh đã làm được trong ngày hôm nay.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt trong ngày bao gồm hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam.

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh có cách phân công đúng người đúng việc, vì thế mà ai cũng phát huy được điểm mạnh của mình, giúp ích cho công việc chung.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sống giản dị, vui vẻ và thân thiện. Bản mệnh là người xởi lởi, có nhiều mối quan hệ xã hội. Họ biết cách ứng xử phải phép trong nhiều tình huống khác nhau. Bản mệnh đi đến đâu cũng có người yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ.

Thời gian này, tuổi Tý làm ăn phát đạt. Bản mệnh có thể giải quyết các vấn đề khó khăn. Họ biết được ưu và nhược điểm của mình nên có thể khắc phục được các vấn đề tồn đọng, hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Giai đoạn này, tuổi Tý có thu nhập dồi dào, tiền của không ngừng tăng lên. Nhờ có Phật Bà phù hộ, bản mệnh có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, nhận về thành quả tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm 21/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều lộc may mắn.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi tạo ra được sự đổi mới, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui

Tình cảm: Trong tình yêu, tâm trí bạn chỉ đặt đúng một người, yêu thương hết mực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, phía trước còn chông gai, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế.

Sức khoẻ: Mỏi cổ, cơ thể mệt mỏi khá lâu không được thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.