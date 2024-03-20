Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc ngày mai (21/3/2024), phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/03/2024 22:59

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán may mắn hết phần thiên hạ, đổi đời giàu sang sung sướng.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm 21/3/2024, tuổi Dậu có một ngày làm việc đạt hiệu quả cao. Bản mệnh làm việc gì cũng rất chăm chỉ và tập trung, thậm chí bản mệnh còn xung phong nhận thêm việc. Cấp trên đánh giá rất cao những gì bản mệnh đã làm được trong ngày hôm nay.

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh có cách phân công đúng người đúng việc, vì thế mà ai cũng phát huy được điểm mạnh của mình, giúp ích cho công việc chung.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt trong ngày bao gồm hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc ngày mai (21/3/2024), phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý sống giản dị, vui vẻ và thân thiện. Bản mệnh là người xởi lởi, có nhiều mối quan hệ xã hội. Họ biết cách ứng xử phải phép trong nhiều tình huống khác nhau. Bản mệnh đi đến đâu cũng có người yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ.

Thời gian này, tuổi Tý làm ăn phát đạt. Bản mệnh có thể giải quyết các vấn đề khó khăn. Họ biết được ưu và nhược điểm của mình nên có thể khắc phục được các vấn đề tồn đọng, hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Giai đoạn này, tuổi Tý có thu nhập dồi dào, tiền của không ngừng tăng lên. Nhờ có Phật Bà phù hộ, bản mệnh có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, nhận về thành quả tốt đẹp.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc ngày mai (21/3/2024), phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi thứ Năm 21/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều lộc may mắn. 

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi tạo ra được sự đổi mới, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui

Tình cảm: Trong tình yêu, tâm trí bạn chỉ đặt đúng một người, yêu thương hết mực. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, phía trước còn chông gai, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế.

Sức khoẻ: Mỏi cổ,  cơ thể mệt mỏi khá lâu không được thư giãn.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc ngày mai (21/3/2024), phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/3-31/3/2024), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn tiêu thoải mái, nhà xe chờ sẵn, giàu số 2 không ai số 1

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/3-31/3/2024), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn tiêu thoải mái, nhà xe chờ sẵn, giàu số 2 không ai số 1

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán ngồi không cũng tiền của ngập nhà, thăng hoa phú quý không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển