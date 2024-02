Lục Hợp độ mệnh, người tuổi Tuất gặp khá nhiều may mắn. Bạn đón nhiều niềm vui nối tiếp nhau, trạng thái tinh thần cũng vô cùng phấn chấn. Nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào cũng ập đến trong đầu tuổi Tuất trong ngày hôm nay, bạn nên ghi lại các ý tưởng thú vị để dành sau Tết thực hiện.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu trung thành, làm việc chăm chỉ, tuy nhiên tuổi trẻ lại không bao giờ tiết kiệm được tiền bạc, những người tuổi Dậu có thể học hỏi được điều gì, làm thế nào để tiết kiệm tiền là thủ thuật của trung chuyển.

Khi còn trẻ, hầu hết họ đều tin tưởng so sánh bản thân, đồng thời cũng nảy sinh tính khí đanh đá, đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Dậu so với vận may, người tuổi Dậu càng lớn tuổi, càng giàu có sung túc.

Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Dậu không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.