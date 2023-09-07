Chúc mừng 3 con giáp thu lộc liên miên trong 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9): Tưng bừng hái tiền tỷ, tài vận hưng thịnh, giàu có ú ụ

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đón nhận hồng ân từ bề trên trong 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9), thu nhập ngày một tăng cao.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường có vẻ ngoài yếu mềm, nhưng kỳ thực nội lực của họ rất mạnh mẽ, khi đã quyết làm điều gì thì ít người có thể ngăn cản được họ. Trong giao tiếp, họ là những người khá lạnh lùng, nhưng thực ra, bên trong họ luôn suy nghĩ cho những người mà họ yêu quý.

Theo các chuyên gia phong thủy, 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9) là một dấu mốc quan trọng sẽ mang đến những thay đổi đáng kể cho cuộc sống của tuổi Mão, và đóng góp phần lớn vào kết quả này chính là sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp đối với họ.

Chính nhờ sự giúp đỡ to lớn từ các quý nhân mà tuổi Mão có thể sẽ vượt qua được bao khó khăn mà lẽ ra họ đã phải đối mặt, bước đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, công thành danh toại và có thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Với những người tham vọng đủ để tự mình kinh doanh, vận may sẽ ở bên và trợ giúp họ. Bắt đầu một dự án mới sẽ mang lại nhiều thành quả cho tuổi Mão.

Tuổi Mão cũng được khuyên là nên kiểm soát lời nói và hành động của mình. Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc của bản thân, tránh những cuộc cãi vã, xung đột không cần thiết thì sẽ càng phát tài phát lộc hơn trong thời điểm này.

Chúc mừng 3 con giáp thu lộc liên miên trong 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9): Tưng bừng hái tiền tỷ, tài vận hưng thịnh, giàu có ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo ngũ hành, tuổi Ngọ tương ứng với Hỏa, tài lộc sẽ tụ lại như đống lửa. Nếu tập trung cho con đường tài lộc trong năm nay, chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.

Nếu con giáp chịu khó đầu tư, càng đầu tư nhiều hạng mục càng tốt, tiền kiếm được sẽ nhiều như sao trên trời. Có thể nói trong 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9), Thần Tài ngồi trong nhà tuổi Ngọ, muốn nghèo cũng không nổi, tiền bạc không cách này cũng cách khác tìm đến với con giáp.

Bản thân tuổi Ngọ không phải tuýp người quá đam mê làm giàu. Con giáp có xu hướng thích mưu cầu tri thức, chinh phục, khám phá hơn là mục tiêu "kiếm tiền bằng được". Nhưng chính đam mê cũng tạo ra tiền bạc, tuổi Ngọ có cơ hội thu tài lộc tột đỉnh, mang lại cuộc sống đủ đầy cho cả nhà.

Chúc mừng 3 con giáp thu lộc liên miên trong 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9): Tưng bừng hái tiền tỷ, tài vận hưng thịnh, giàu có ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian qua, cuộc sống của những người tuổi Tý đã có nhiều biến động, nhất là về tình cảm. Tuy nhiên trong 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9), mọi thứ sẽ thay đổi, bạn sẽ là một trong 3 con giáp được thần tài lộc ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền. Hơn thế nữa, bạn còn nhận được sự giúp đỡ từ gia đình hoặc bạn bè khiến cho tiền bạc dư dả thoải mái sống hết tháng sau.

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, thời gian này chính là thời điểm tốt để bản mệnh phát huy mọi tiềm năng. Từ đó, có thể thu về khối tài sản khổng lồ mà bản thân không bao giờ ngờ tới. Trong tình cảm, bạn và người ấy sẽ có những tin vui đầy bất ngờ như có cưới gả hoặc có thêm thành viên mới, đời sống gia đình hạnh phúc viên mãn.

Chúc mừng 3 con giáp thu lộc liên miên trong 2 ngày cuối tuần (9/9 và 10/9): Tưng bừng hái tiền tỷ, tài vận hưng thịnh, giàu có ú ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp tài lộc dồi dào, vận khí hanh thông, chẳng cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền

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Bước sang 7/9, bản mệnh 3 con giáp sau sẽ có sự cải thiện rõ rệt, cuộc sống thăng hoa, phú quý ngập tràn.

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