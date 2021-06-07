Chúc mừng 3 con giáp thắng lớn tuần mới (7/6-13/6): Quý nhân dắt tay nên gặp dữ hóa lành, công việc lên đỉnh, không lo tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 07/06/2021 07:35

Theo tử vi tuần mới (7/6-13/6), 3 tuổi dưới đây sẽ may mắn ngút trời, được quý nhân dắt tay, công việc lên đỉnh, làm nhỏ nhưng thắng lớn, tiền túi đếm sái tay.

Tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới, nhờ có quý nhân nâng đỡ, trời ban phúc khí, quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc của Sửu đang trên đà hanh thông, thuận lợi, giúp Sửu tích lũy được khối tài sản lớn.

Đặc biệt, với những Sửu càng bỏ nhiều công sức thì sẽ được ghi nhận hết mình, đồng thời cũng có sự hỗ trợ đắc lực của các đồng nghiệp xung quanh. Trên con đường vận trình tài lộc của bản mệnh lúc này không có gì đáng lo khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên tử vi nhắc nhở, thời gian này người tuổi Sửu hãy hết sức tập trung, đừng để những lời gièm pha làm mình xao nhãng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tuần mới từ (7/6 - 13/6) con giáp may mắn tuổi Dần này sẽ đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng. Đầu tuần vận đỏ như son, giữa tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần rung đùi hốt bạc là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này. Thứ Ba, Năm là những ngày thuận lợi cho con giáp tìm kiếm sự hợp tác mới. 

Tử vi ngày mới chỉ rõ, đường công việc của người tuổi Dần đang dần có dấu hiệu cải thiện, dù ở mức độ rất nhỏ, chưa thực sự rõ ràng và chính bạn cũng chưa thể nhận ra ngay được. Tử vi khuyên Dần càng cố gắng hết sức mình, đừng vội than phiền với người khác thì sẽ tích được nhiều cơ hội lớn cho vận sự nghiệp sau này. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân sẽ có tuần mới thắng lớn với tài chính dồi dào, sự nghiệp phất nhanh như diều gặp gió. Tử vi tuần mới cho hay, người tuổi Thân sẽ nhận được nhiều cơ hội trong công việc, có thể là một dự án mới, phần việc mới, cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn kiếm được bộn tiền. 

Tuy nhiên, những dự án mới sẽ có gặp đôi chút thử thách. Thân được khuyên phải vững vàng, tự tin, đừng bỏ cuộc, không để mình bị choáng ngợp trước khó khăn. Chỉ khi vượt qua tất cả, con giáp sẽ như lửa thử vàng, qua gian nan sẽ có được đỉnh cao thành công, tài lộc.

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Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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