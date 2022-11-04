Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, may ắn về mọi mặt trong tháng 12/2022 tới, trả hết nợ cũ, đổi đời trong 1 nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 07:23

Tháng 12 cũng là tháng cuối cùng của năm 2022, 3con giáp nào sau đây sẽ bận đếm tiền đây?

Tuổi Thân

Nhìn chung, các bạn tuổi Thân không những luôn hành xử khôn khéo mà còn rất thông minh và linh hoạt. Những người tuổi Thân thích hợp trong các công cuộc đàm phán bởi lẽ từ cách trò chuyện hài hước hóm hỉnh của bạn khiến đối phương cảm thấy tin cậy và có thể tiến hành hợp tác dễ dàng hơn.

Tháng 12/2022, những người bạn lanh lợi này vận may sẽ tăng vọt, những độc khí và nghiệp chướng trước đó sẽ không cánh mà bay. Nếu Thân biết nhanh chóng nắm bắt thời cơ thì không những ngân khố được lấp đầy, tiền bạc rủng rỉnh mà còn được vận đào hoa cuộn trào nghênh đón.

Ngoài ra, người mang duyên tiền định cũng bất ngờ đến bên cạnh bạn, cùng bạn trải qua một cuộc sống thật hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, may ắn về mọi mặt trong tháng 12/2022 tới, trả hết nợ cũ, đổi đời trong 1 nốt nhạc - Ảnh 1
Nhìn chung, các bạn tuổi Thân không những luôn hành xử khôn khéo mà còn rất thông minh và linh hoạt. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tháng kết thúc năm 2022 này, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong năm mới. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Đây chính là lúc mà tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, may ắn về mọi mặt trong tháng 12/2022 tới, trả hết nợ cũ, đổi đời trong 1 nốt nhạc - Ảnh 2
Tháng kết thúc năm 2022 này, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong năm mới. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tháng 12/2022 tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với những tháng đầu năm, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, thời gian này tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đừng bị đánh lừa bởi 3 con giáp có vẻ ngoài hiền lành, ngây ngô nhưng lại cực mưu mẹo, nội tâm khó đoán

Đừng bị đánh lừa bởi 3 con giáp có vẻ ngoài hiền lành, ngây ngô nhưng lại cực mưu mẹo, nội tâm khó đoán

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong vì những con giáp này không hiền lành như vẻ bề ngoài của họ đâu.

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