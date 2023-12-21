Chúc mừng 3 con giáp phát tài ngày Noel (23-24/12): Đỏ cả tình lẫn tiền, nhận lộc tứ phương, đón Tết như ý, phú quý đủ đường

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 14:25

Ngày Noel (23-24/12), 3 con giáp sau có cát tinh mở đường nên được dự đoán sẽ đón nhận nhiều thuận lợi và may mắn.

Tuổi Ngọ 

Ngày Noel (23-24/12), người tuổi Ngọ đối mặt và tự giải quyết những mâu thuẫn của bản thân. 

Công việc: Tuổi Ngọ nên thận trọng với thái độ cao ngạo trong công việc hôm nay. Suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và tránh gây xung đột không cần thiết.

Tình cảm: Tình yêu của bạn có thể đối mặt với một số thách thức. Hãy tỉnh táo và thấu hiểu đối phương để giải quyết các mâu thuẫn.

Tài lộc: Bạn có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ hoặc món quà đáng giá, bạn hãy quản lý tài chính của bạn một cách tỉ mỉ, thận trọng.

Sức khoẻ: Đi bộ giúp cải thiện tuần hoàn máu và đảm bảo sự lưu thông của máu.

Chúc mừng 3 con giáp phát tài ngày Noel (23-24/12): Đỏ cả tình lẫn tiền, nhận lộc tứ phương, đón Tết như ý, phú quý đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có tính cách vui vẻ, lạc quan, có thể kết giao với nhiều người. Con giáp này có khả năng tư duy, tầm nhìn tốt, có logic, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Bản mệnh có thể dựa vào sự quan sát của bản thân để tìm ra phương hướng tốt nhất cho sự phát triển công việc.

Ngày Noel (23-24/12), người tuổi Thân đón nhận vận trình tài lộc rủng rỉnh. Người làm công ăn lương có thể nâng cao hiệu suất làm việc, lương thưởng tăng lên. Người làm kinh doanh phát đạt, tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng. Dù làm ăn ở quy mô nào, bản mệnh cũng có thể đạt được thành tựu nhất định, kiếm thêm nhiều tiền trong giai đoạn cuối năm.

Chúc mừng 3 con giáp phát tài ngày Noel (23-24/12): Đỏ cả tình lẫn tiền, nhận lộc tứ phương, đón Tết như ý, phú quý đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Ngày Noel (23-24/12), tuổi Mùi nóng nảy dễ gây mất lòng lãnh đạo. Khi đôi bên có ý kiến trái chiều, tốt nhất bản mệnh nên bình tĩnh trao đổi và bảo vệ ý kiến cá nhân, chớ nên nói năng thiếu sự nghĩ khiến mọi việc lâm vào bế tắc.

Với người làm lãnh đạo, con giáp này cũng chớ nên áp đặt ý kiến của mình cho người khác và bắt người khác phải răm rắp tuân theo. Khi xung quanh có nhiều ý kiến phản đối thì bản mệnh cần hạ cái tôi xuống và xem xét lại quan điểm của bản thân.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Chúc mừng 3 con giáp phát tài ngày Noel (23-24/12): Đỏ cả tình lẫn tiền, nhận lộc tứ phương, đón Tết như ý, phú quý đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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