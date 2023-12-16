Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (16-17/12): Phú quý đủ đường, đào hoa vượng phát, cầu duyên hữu duyên

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 22:30

Cuối tuần (16-17/12), 3 con giáp sau được dự đoán cầu được ước thấy, tình duyên khởi sắc, một bước lên hương giàu sang đạt đỉnh.

Tuổi Dậu 

Cuối tuần (16-17/12), người tuổi Dậu vẫn cố gắng giải quyết từng công việc.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Dậu đang có nhiều khó khăn, không thể giải quyết từng công việc cùng một lúc. 

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm ổn định, thường chia sẻ những khó khăn, bộn bề cùng người ấy. 

Tài lộc: Đừng mang tài chính ra thử, dễ mất lớn. 

Sức khoẻ: Chú trọng hình thể, thường nhịn ăn không đúng cách.   

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (16-17/12): Phú quý đủ đường, đào hoa vượng phát, cầu duyên hữu duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Sửu thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Tuổi Sửu này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Cuối tuần (16-17/12), thời cơ của người tuổi Sửu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Tử vi cho biết tuổi Sửu nếu như đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan phát tài. Nếu như đang làm ăn kinh doanh thì sẽ gặp được quý nhân đưa đường càng chăm chỉ càng giàu có.

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (16-17/12): Phú quý đủ đường, đào hoa vượng phát, cầu duyên hữu duyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Cuối tuần (16-17/12), những kinh nghiệm tích lũy bấy lâu đã đủ để giúp tuổi Mùi tham gia vào một dự án lớn hơn hay thậm chí khởi động một kế hoạch kinh doanh của riêng bản thân.

Nếu đang có kế hoạch làm ăn cùng ai đó, con giáp này nên nhớ rằng kim chỉ nam trong các mối quan hệ hợp tác chính là sự minh bạch về tài chính. Chính vì vậy, hãy luôn chắc chắn rằng bản mệnh và đối phương luôn luôn đi theo quy tắc này.

Ngay khi có ý thức về việc cần thay đổi để có cuộc sống vui vẻ hơn cũng là lúc bản mệnh cũng sẽ hứng thú với việc chăm sóc sức khỏe bản thân bằng những thực đơn lành mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (16-17/12): Phú quý đủ đường, đào hoa vượng phát, cầu duyên hữu duyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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