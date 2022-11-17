Chúc mừng 3 con giáp phất như diều gặp gió, MAY MẮN TỘT ĐỈNH, vận TÀI LỘC ĐỎ NHƯ SON trong 6 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 11:42

3 con giáp dưới đây tài lộc bay phất phới, tình duyên cũng theo ý nguyện trong 6 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Nhờ có thần may mắn cưng chiều người tuổi Ngọ sẽ tha hồ hốt bạc, làm đâu thắng đó. Họ thông minh, nhanh nhẹn lại luôn có thái độ sống tích cực nên chẳng bao giờ chùn bước trước nguy nan, càng không bỏ dỡ ước mơ của mình. Sau những gian truân, khốn khó Ngọ càng khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp, thăng quan tiến chức là chuyện hiển nhiên.

6 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ phát tài phát lộc, số dư trong tài khoản ngân hàng cứ tăng vùn vụt khiến ngay chính con giáp này còn phải choáng ngợp trước sự giàu có của mình.

Chúc mừng 3 con giáp phất như diều gặp gió, MAY MẮN TỘT ĐỈNH, vận TÀI LỘC ĐỎ NHƯ SON trong 6 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch - Ảnh 1
6 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ phát tài phát lộc, số dư trong tài khoản ngân hàng cứ tăng vùn vụt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, Tỵ là con giáp dù phải trải qua rất nhiều thất bại, cơ cực mới chạm tay vào thành công nhưng một khi đã thành công họ sẽ giàu có không ai bì kịp. Khôn ngoan, có chí tiến thủ lại khéo léo trong đối nhân xử thế nên Tỵ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, là những quý nhân ngầm giúp sức cho sự nghiệp của con giáp này. 6 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch mọi vận xui ở lại phía sau, nhường đường cho may mắn.

Tuổi Hợi

Nhà có người tuổi Hợi chẳng bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, càng không phải chạy ăn từng bữa hay biết khó khăn vất vả là gì. Từ khi chào đời, Hợi đã mang phúc khí đầy mình, giúp mẹ cha ăn nên làm ra, anh chị em học hành đỗ đạt, chính Hợi cũng thành công vang dội.

6 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch là thời điểm vận số của Hợi chuyển biến mạnh mẽ, con giáp này sẽ có cơ hội khám phá những khả năng tiềm tàng trong mình. Đây chính là bước ngoặt giúp Hợi đổi đời sau một đêm, làm đại gia giàu nứt đố đổ vách trong chốc lát.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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