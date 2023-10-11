Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng trong ngày 13/10: Làm tới đâu thành công tới đó, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc hanh thông, vận trình tươi sáng trong ngày 13/10.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp thông báo vận trình công việc trong ngày 13/10 của bạn có nhiều chuyển biến tích cực, bạn nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận dụng sự quý mến của cấp trên để có được nhiều cơ hội hơn trong công việc nhé.

Vận tài chính cũng khá là hanh thông, dù chưa có được nhiều tiền nhưng nói chung cũng ổn định trong thời điểm này. Một khi tài chính ổn định thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Bạn nên biết ai mới là người để bạn tin tưởng giao tài chính hoặc cho vay tiền khi họ cần, đừng cho vay mượn lung tung nhé.

Chuyện tình cảm viên mãn. Phải nói tuổi Thân luôn là người biết quan tâm chăm lo gia đình nên chẳng mấy khi vợ chồng cãi vã. Dù bận rộn thế nào bạn cũng biết dành thời gian cho mọi người. Bạn hãy quan tâm tới bản thân mình, yêu thương bản thân mình hơn nhé, người khác không lo được cho sức khỏe của bạn đâu. Cố gắng chăm chỉ chịu khó rèn luyện thân thể là được.

Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng trong ngày 13/10: Làm tới đâu thành công tới đó, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong lá số tử vi của con giáp này, ngày 13/10 này sẽ có cơ hội gặp may phát tài. Người tuổi Sửu sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng.

Đối với những người làm kinh doanh, thì đây là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng trong ngày 13/10: Làm tới đâu thành công tới đó, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong ngày 13/10 có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc, có thể đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, bạn cũng có thêm những nguồn thu lớn.

Cũng nhờ tiền bạc dồi dào nên sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời. Tuy phải chịu không ít vất vả, nhưng nếu bạn tìm được người hợp tác làm ăn như ý thì tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Dần hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi ngày 13/10 cho thấy, thời điểm này bạn hoàn toàn có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán. Hàng hóa bán chạy, đánh trúng thị hiếu nên dễ kiếm được một khoản rủng rỉnh. Đặc biệt, nam mệnh có thể nhờ vào chuyện tình cảm mà có thêm nhiều cơ hội làm ăn, buôn bán sinh lời.

Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng trong ngày 13/10: Làm tới đâu thành công tới đó, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp thoát khỏi cảnh nghèo khó vào buổi sáng ngày 11/10: Phú quý giàu sang, gặt hái được nhiều may mắn

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp thoát khỏi cảnh nghèo khó vào buổi sáng ngày 11/10: Phú quý giàu sang, gặt hái được nhiều may mắn

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền của đầy nhà, tài chính hưng thịnh vào buổi sáng ngày 11/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 11/10 tu vi ngay 12/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 22 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương