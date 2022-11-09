CHÚC MỪNG 3 con giáp này trúng số độc đắc, đúng giờ Sửu hôm nay (9/11), thay thời đổi vận, bản mệnh thoát cảnh đói khổ, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 02:40

3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (9/11), trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, bản mệnh thoát cảnh túng thiếu, từ nay chỉ có nhung lụa vinh hoa.

Tuổi Dậu

Người Tuổi Dậu trong ngày Thứ Tư này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Dậu nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Thiên Tài ghé thăm nên bản mệnh không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Túi tiền của bạn sẽ ngày một rủng rỉnh hơn nhờ những khoản lợi bất ngờ đổ về. Hãy sử dụng chúng một cách hợp lý, đừng quá phóng tay.

Trong ngày Kim sinh Thủy, mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Con giáp này luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Con giáp này hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

CHÚC MỪNG 3 con giáp này trúng số độc đắc, đúng giờ Sửu hôm nay (9/11), thay thời đổi vận, bản mệnh thoát cảnh đói khổ, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Người Tuổi Dậu trong ngày Thứ Tư này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự xuất hiện của Thiên Ấn đã phần nào chứng minh được bản lĩnh của người tuổi Dần trong công việc. Đặc biệt là với những người làm nghề dịch vụ, nghề kỹ thuật hay nghề tự do thì hiệu suất cũng như kết quả công việc sẽ ngày một tăng cao.

Sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khôn khéo của con giáp này giúp bạn làm chủ được mọi tình huống. Vậy nên, dù đứng trước những vấn đề mới phát sinh, bạn cũng chẳng hề nao núng hay lo lắng một chút nào, bạn biết mình phải làm gì cũng như cần thể hiện bản thân ra sao. 

May mắn hơn là Tuổi Dần đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

CHÚC MỪNG 3 con giáp này trúng số độc đắc, đúng giờ Sửu hôm nay (9/11), thay thời đổi vận, bản mệnh thoát cảnh đói khổ, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Sự xuất hiện của Thiên Ấn đã phần nào chứng minh được bản lĩnh của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình của người tuổi Tý có phần tươi sáng hơn trong ngày này. Chính Quan trợ mệnh giúp cho những dự định kế hoạch của bạn được tiến hành một cách trôi chảy. Sau một tuần tất bật, cuối cùng thì bạn cũng đã có thể an tâm đón nhận thành quả của mình. 

Ngày có ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, chuyện tình cảm của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó. Bạn và người ấy dành khoảng thời gian ấm áp bên nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cùng vun đắp cảm xúc ngày một thắm thiết hơn. 

CHÚC MỪNG 3 con giáp này trúng số độc đắc, đúng giờ Sửu hôm nay (9/11), thay thời đổi vận, bản mệnh thoát cảnh đói khổ, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Vận trình của người tuổi Tý có phần tươi sáng hơn trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

Đúng 20h ngày mai, 9/11, 3 con giáp này công danh rạng rỡ, sáng tỏ một phương, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, gia đạo ấm êm, vợ chồng hài hòa hạnh phúc.

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