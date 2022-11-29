Tuổi Thân hôm nay có chuyện làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh phát tài nên thu về không ít lợi nhuận. Nhân cơ hội này bản mệnh hãy thử cân nhắc tới việc lấn sân sang một lĩnh vực mới, mở rộng quy mô kinh doanh.

Tam Hợp có thể mang tới niềm vui mà bạn chưa từng nghĩ tới, nhờ đó mà người tuổi Thân có cơ hội tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong ngày hôm nay. Đây là ngày tuyệt vời cho những cặp đôi có buổi hẹn hò lãng mạn đấy nhé.

Thực Thần nâng bước, người tuổi Thân có cơ hội phát tài nếu như bạn là người làm nghề tự do. Nhờ trước đó đã làm việc không ngại vất vả nên nay, bạn được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng.

Thực Thần nâng bước, người tuổi Thân có cơ hội phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Kinh nghiệm phong phú tích lũy được giúp bạn có cách xử lý vấn đề trôi chảy, thậm chí giúp đỡ cả tập thể vượt qua được khó khăn.

Vì vậy, chắc hẳn cấp trên hẳn sẽ rất sẵn sàng tạo thêm cơ hội cho những nhân viên xuất sắc như bạn. Khi cơ hội đến, hãy nhanh chóng và tự tin nắm bắt, đừng để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Bạn vẫn còn có thể tiếp tục phát huy tiền năng của mình.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù phải đối diện với chuyện gì đi nữa, bản mệnh cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng đối phương để đưa ra những quyết định thống nhất.

Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tị tiến triển một cách hài hòa. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người bởi cách cư xử hài hòa, không chủ động gây xích mích với ai bao giờ, đồng thời luôn chủ động tránh xa thị phi.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng là một người vợ, người chồng lý tưởng khi luôn quan tâm đến cảm nhận của nửa kia. Khi đứng trước những sự kiện quan trọng, hai người luôn trò chuyện, trao đổi với nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đường tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay có dấu hiệu tăng tiến nhờ nắm vững kế hoạch và thực hiện một cách hoàn hảo. Hầu hết các khoản đầu tư hay lĩnh vực mà người tuổi Tỵ đang theo đuổi cũng đều có kết quả tốt, mang lại nguồn thu xứng đáng và có chiều hướng phát triển mở rộng hơn.

Đường tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay có dấu hiệu tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo