Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong tuần này (6/3 - 12/3), ăn nên làm ra, của cải nhiều không đếm hết, mở mắt là thấy tiền

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 17:56

Một tuần mới đã đến, 3 con giáp sau đây như bước sang một cuộc đời mới, trả hết nợ nần, giàu sang chóng mặt.

 

Tuổi Tuất

Phải nói rằng tuần tới là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm của tuổi Tuất. Nhờ tài tinh phù hộ, con giáp này sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, công thành danh toại. Từ đó mà tài chính gia đình dư dả, tiền bạc luôn rủng rỉnh. 

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong tuần này (6/3 - 12/3), ăn nên làm ra, của cải nhiều không đếm hết, mở mắt là thấy tiền - Ảnh 1
3 con giáp phát tài nhất trong tuần này gọi tên người tuổi Tý, tuổi Tuất và tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm thích hợp để tuổi Tuất đưa ra quyết định. Đây sẽ là quyết định mang tính “cách mạng” giúp con giáp này “một bước lên mây”, nhận được khoản tiền lương hậu hĩnh. 

Tuy nhiên, đây cũng là tuần tuổi Tuất cần dành nhiều thời gian cho gia đình và nửa kia của mình kẻo tình cảm ngày càng lạnh nhạt, đổ vỡ dễ xảy ra. Hãy tạo một bất ngờ cho người ấy bằng bữa tiệc lãng mạn nào!

Con số may mắn : 40 , 80 , 61

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 6/3-12/3 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Tý tương đối ổn định vào ngày thứ Hai đến thứ Năm. Đặc biệt, bạn sẽ được đào hoa vượng vào thứ Sáu và tài lộc phát đại vào thứ Bảy, Chủ Nhật.

Người tuổi Tý có một tuần làm việc hứa hẹn mang tới thành công bất chấp mọi trở ngại. Đó chính là nhờ vào sự cầu tiến của bản mệnh trong khoảng thời gian vừa qua. Điều này có nghĩa là người tuổi này có thể gặp khó khăn vào lúc đầu, song sẽ vượt qua và kiên định với con đường đã chọn.

Vận trình tài lộc tốt đẹp do Thiên Tài ghé thăm vào đầu tuần. Chính vì thế, con giáp này cần động ngay lập tức để gia tăng tiền bạc, bởi khó khăn về tài chính có thể xuất hiện vào cuối tuần. Trong thời gian đó, bạn cần phải ưu tiên các giải pháp an toàn, chớ liều lĩnh “vung tiền quá trán” kẻo mất tiền oan uổng.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Nhờ đào hoa vượng nên đây là một tuần tốt lành đối với tình cảm của bạn và người ấy, có thể hâm nóng tình cảm để mối quan hệ giữa hai người trở nên khăng khít hơn. Bên cạnh đó, người độc thân có thể gặp gỡ "người trong mơ" của mình trong trường hợp bất ngờ nhất.

Con số may mắn : 36 , 81 , 9

Tuổi Dậu 

Theo tử vi tuần mới của 12 Con Giáp từ 06/03/2023 đến 12/03/2023, vận trình của Tuổi Dậu hung cát đan xen, bản mệnh công việc bất ổn. Cứ tưởng tìm được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở, khiến cho Con Giáp này dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may của mình.

Đường tài lộc trong tuần hưng vượng, Con Giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong tuần này (6/3 - 12/3), ăn nên làm ra, của cải nhiều không đếm hết, mở mắt là thấy tiền - Ảnh 2
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp này đổi đời ngoạn mục. Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa. Tử vi hằng tuần nhắc nhở Con Giáp này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến.

Vận trình tình duyên khởi sắc thấy rõ, Con Giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó. Nam mạng Tuổi Dậu đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp.

Con số may mắn : 15 , 30 , 51

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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