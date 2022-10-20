Chúc mừng 3 con giáp làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, tiền tiêu không hết, sự nghiệp làm mưa làm gió trong 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 07:15

Hãy xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người giỏi giang, sáng tạo và rất kiên trì, không sợ sự thất bại. Người tuổi Ngọ có tinh thần mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Nhiều người cho rằng tuổi Ngọ vô tâm nhưng trên thực tế họ luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt, nhờ vậy mà họ mới có thể nắm bắt cơ hội và trở nên thành công. Trong thời gian vừa qua, tuổi Ngọ đã từng thử thách bản thân, cho mình cơ hội để vươn cao vươn xa nhưng vì vận may không cho phép nên đã trải qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thật sự có bước chuyển bất ngờ. Tưởng rằng mọi thứ ngoài tầm với của mình, nhưng trên thực tế tuổi Ngọ được các vị thần may mắn chiếu cố, giúp sự nghiệp của họ suôn sẻ hơn, đặc biệt là tài vận cũng chuyển biến bất ngờ. 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022) có lẽ sẽ là một năm thành công với tuổi Ngọ nếu như họ tiếp tục vững vàng và nhiệt huyết hơn.

 

Chúc mừng 3 con giáp làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, tiền tiêu không hết, sự nghiệp làm mưa làm gió trong 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022) - Ảnh 1
10 ngày tới (từ 21-30/10/2022), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thật sự có bước chuyển bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, thật thà lại có trách nhiệm nên thường thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính vì quá thật thà nên họ dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại mà không hề hay biết. Quá tin tưởng đồng nghiệp, bạn bè chính là lỗ hổng khiến Dậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khổ cực tận cùng.

Trong cái rủi có cái may, chính khi có mâu thuẫn về quyền lợi Dậu mới có cơ hội nhận ra bộ mặt thật của những mối quan hệ quanh mình. Từ đây, bạn sẽ biết rõ ai là bạn, ai là thù để có thái độ rõ ràng, sòng phẳng, không ai có thể lợi dụng bạn nữa. Vậy nên, Dậu đừng mất lòng tin vào cuộc đời, bởi lẽ còn rất nhiều người tốt luôn song hành cùng bạn. Hãy cứ sống thiện lương, chan hòa thì 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022) bạn tự khắc trở thành đại gia, là con giáp giàu có nhất năm.

Tuổi Tý

Tý là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và vô cùng tinh tế. Thế nhưng, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022) vận số của họ trì trệ, thậm chí tuột dốc không phanh. Từ công việc, sự nghiệp, công danh đến tình duyên của họ đều lận đận, rắc rối không tưởng. Nếu không kịp thời tiết chế cảm xúc, bình tĩnh giải quyết những khúc mắc Tý sẽ đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả, lâm vào cảnh trắng tay.

Thế nên, chỉ cần dùng lí trí để suy nghĩ, cư xử Tý sẽ có đủ thời gian để chờ cho xui xẻo qua đi, may mắn ập xuống đầu mình trong nửa cuối năm. Lúc này, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tiền cứ chui vào túi Tý tới tấp, tình duyên mặn nồng hân hoan, tương lai xán lạn không ngờ.

 

 (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tin vui vào 7h sáng mai (20/10), 3 con giáp vừa bước ra cửa "đụng trúng Thần Tài, va phải Quý Nhân", đón ngày mới làm gì cũng suôn sẻ, tiền bạc quấn thân, phú quý bao vây, công việc thuận lợi

Tin vui vào 7h sáng mai (20/10), 3 con giáp vừa bước ra cửa "đụng trúng Thần Tài, va phải Quý Nhân", đón ngày mới làm gì cũng suôn sẻ, tiền bạc quấn thân, phú quý bao vây, công việc thuận lợi

Sáng mai, 3 con giáp sau may mắn tột đỉnh ngay khi vừa bước ra khỏi nhà, đón một ngày tràn đầy phấn khởi, vạn sự hanh thông, công việc thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi tý

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 52 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ