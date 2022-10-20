Chúc mừng 3 con giáp làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, tiền tiêu không hết, sự nghiệp làm mưa làm gió trong 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022)

Trời sinh tuổi Ngọ là những người giỏi giang, sáng tạo và rất kiên trì, không sợ sự thất bại. Người tuổi Ngọ có tinh thần mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thật sự có bước chuyển bất ngờ. Tưởng rằng mọi thứ ngoài tầm với của mình, nhưng trên thực tế tuổi Ngọ được các vị thần may mắn chiếu cố, giúp sự nghiệp của họ suôn sẻ hơn, đặc biệt là tài vận cũng chuyển biến bất ngờ. 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022) có lẽ sẽ là một năm thành công với tuổi Ngọ nếu như họ tiếp tục vững vàng và nhiệt huyết hơn.

Nhiều người cho rằng tuổi Ngọ vô tâm nhưng trên thực tế họ luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt, nhờ vậy mà họ mới có thể nắm bắt cơ hội và trở nên thành công. Trong thời gian vừa qua, tuổi Ngọ đã từng thử thách bản thân, cho mình cơ hội để vươn cao vươn xa nhưng vì vận may không cho phép nên đã trải qua giai đoạn khó khăn.

10 ngày tới (từ 21-30/10/2022), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thật sự có bước chuyển bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, thật thà lại có trách nhiệm nên thường thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính vì quá thật thà nên họ dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại mà không hề hay biết. Quá tin tưởng đồng nghiệp, bạn bè chính là lỗ hổng khiến Dậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khổ cực tận cùng.

Trong cái rủi có cái may, chính khi có mâu thuẫn về quyền lợi Dậu mới có cơ hội nhận ra bộ mặt thật của những mối quan hệ quanh mình. Từ đây, bạn sẽ biết rõ ai là bạn, ai là thù để có thái độ rõ ràng, sòng phẳng, không ai có thể lợi dụng bạn nữa. Vậy nên, Dậu đừng mất lòng tin vào cuộc đời, bởi lẽ còn rất nhiều người tốt luôn song hành cùng bạn. Hãy cứ sống thiện lương, chan hòa thì 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022) bạn tự khắc trở thành đại gia, là con giáp giàu có nhất năm.

Tuổi Tý

Tý là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và vô cùng tinh tế. Thế nhưng, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên 10 ngày tới (từ 21-30/10/2022) vận số của họ trì trệ, thậm chí tuột dốc không phanh. Từ công việc, sự nghiệp, công danh đến tình duyên của họ đều lận đận, rắc rối không tưởng. Nếu không kịp thời tiết chế cảm xúc, bình tĩnh giải quyết những khúc mắc Tý sẽ đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả, lâm vào cảnh trắng tay.

Thế nên, chỉ cần dùng lí trí để suy nghĩ, cư xử Tý sẽ có đủ thời gian để chờ cho xui xẻo qua đi, may mắn ập xuống đầu mình trong nửa cuối năm. Lúc này, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tiền cứ chui vào túi Tý tới tấp, tình duyên mặn nồng hân hoan, tương lai xán lạn không ngờ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.