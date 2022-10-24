Chúc mừng 3 con giáp hỷ sự ngập tràn trong tuần mới (24/10-30/10), công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, vận trình vượng sắc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 07:10

Chúc mừng 3 con giáp hỷ sự ngập tràn trong tuần mới (24/10-30/10), công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, vận trình vượng sắc rực rỡ

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tuần này được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh. Tam hợp quý nhân trợ vận, người tuổi Thìn hôm nay gặp được nhiều điều may mắn trong công việc của mình. Bản mệnh được cấp trên ưu ái, trao cho cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình thuận lợi.

Tuần mới này người tuổi Thìn sẽ có cơ hội phát tài rất lớn. Cát thần đem tới cho bản mệnh những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay. Chớ nên chần chừ, có thể sẽ vuột mất tài lộc. Người tuổi Thìn trở nên năng động, nhanh nhẹn, nhờ quý nhân mà thu hút được hợp đồng, mối làm ăn tốt nên vấn đề tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều.

Chúc mừng 3 con giáp hỷ sự ngập tràn trong tuần mới (24/10-30/10), công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, vận trình vượng sắc rực rỡ - Ảnh 1
Người tuổi Thìn trong tuần này được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới của người tuổi Sửu hứa hẹn đường công danh tài lộc phất nhanh, mạnh và vững chắc. Đường làm ăn có nhiều thuận lợi, mở rộng quy mô và có thêm đối tác. Sự nghiệp thì cầu quý nhân, tuy chỉ giúp vòng ngoài nhưng nhờ lực đẩy đó mà bạn thuận lợi tiến lên, hoàn thành công việc, được cấp trên khen ngợi, có cơ hội phát triển rộng mở ở cơ quan. Mọi sự đều như ý nguyện nên tâm tình rất lạc quan, vui vẻ, thể hiện với người khác cũng rộng rãi, độ lượng.

Chính Tài nâng đỡ, đây cũng là điểm sáng trong tuần của con giáp này. Vận trình tài lộc bình ổn vững vàng, giúp cho bản mệnh thoải mái quyết định trong khả năng của mình. Đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ sẽ là gợi ý hay cho người tuổi Sửu. Có quý nhân giúp bạn vốn, quý nhân giúp bạn lực, mạnh dạn lên là có thể có cơ ngơi cho riêng mình. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ và kiên nhẫn hơn là đủ thiên – địa – nhân.

Chúc mừng 3 con giáp hỷ sự ngập tràn trong tuần mới (24/10-30/10), công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, vận trình vượng sắc rực rỡ - Ảnh 2
Tử vi tuần mới của người tuổi Sửu hứa hẹn đường công danh tài lộc phất nhanh, mạnh và vững chắc. Đường làm ăn có nhiều thuận lợi, mở rộng quy mô và có thêm đối tác. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Cát tinh che chở cho tuổi Dậu để con đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang. Con giáp này có thể phát triển được thêm năng lực của mình nhờ phát huy được những tiềm năng trước đó chưa được khai phá. Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, Dậu biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc của con giáp này dễ thăng tiến. Vận trình khởi sắc rực rỡ, làm đâu xong đó. Tuổi Dậu có thể đạt được những bước tiến khá lớn và được cấp trên trao cho thêm nhiều trọng trách.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo tài tinh xuất hiện đem đến cho tuổi Dậu những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền. Không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định mà con giáp này còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể. Đặc biệt là người theo nghiệp buôn bán, nhờ khả năng quyết đoán, đón đầu xu hướng, bắt kịp thị trường và biết chấp nhận rủi ro, thế nên thành quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng.

Chúc mừng 3 con giáp hỷ sự ngập tràn trong tuần mới (24/10-30/10), công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, vận trình vượng sắc rực rỡ - Ảnh 3
Cát tinh che chở cho tuổi Dậu để con đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang. Con giáp này có thể phát triển được thêm năng lực của mình nhờ phát huy được những tiềm năng trước đó chưa được khai phá. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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