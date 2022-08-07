Chúc mừng 3 con giáp hưởng đủ phú quý trong 9 ngày tới (8/8 - 16/8), dễ dàng kiếm được bộn tiền, một bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 14:13

Thời gian 9 ngày tới, 3 con giáp này đều liên tiếp nhận tin vui. Công việc làm ăn của họ suôn sẻ, phát đạt, mưa thuận gió hòa.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ được biết đến với tính cách vui vẻ, hòa đồng, hay nói hay cười. Người tuổi này khá dễ gần, dễ kết bạn, được nhiều người yêu mến. Con giáp này cũng là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Trong cuộc đời, họ gặp được nhiều may mắn, dễ gặt hái được thành công. Tuy nhiên, người tuổi Thân lại khá dè dặt và chần chừ trước mỗi cơ hội.

Chính điều này cũng khiến họ mất đi nhiều cơ hội vàng trong sự nghiệp của mình. Tử vi có nói, thời gian 9 ngày tới, tài vận của người tuổi Thân vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng, giao phó đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Người làm kinh doanh được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong các thương vụ. Người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mưa thuận gió hòa, thu hoạch được nhiều thành quả. Cơ hội ngàn năm có một như vậy nên tuổi Thân cần biết nắm bắt để phát tài, chớ tuột mất rồi hối hận!

Chúc mừng 3 con giáp hưởng đủ phú quý trong 9 ngày tới (8/8 - 16/8), dễ dàng kiếm được bộn tiền, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
ử vi có nói, thời gian 9 ngày tới, tài vận của người tuổi Thân vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến với ngoại hình nổi bật cùng khí chất hơn người. Họ có ưu điểm là giỏi hùng biện, thuyết phục người khác. Người tuổi này giỏi quan sát, biết phán đoán tình hình và có tầm nhìn xa trông rộng. Không những thế, họ còn sở hữu tinh thần lạc quan, vững vàng trước mỗi khó khăn. Sửu thường truyền cảm hứng sống đến cho những người khác. Dó đó, họ được mọi người xung quanh yêu mến.

9 ngày tới là khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Sửu. Bản mệnh gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có thêm nhiều khách hàng, dễ dàng tìm được nguồn hàng mới. Người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng kể, được cấp trên đánh giá cao, khen thưởng. Những người chưa có công việc cũng sớm tìm được công việc phù hợp với năng lực của mình.

Chúc mừng 3 con giáp hưởng đủ phú quý trong 9 ngày tới (8/8 - 16/8), dễ dàng kiếm được bộn tiền, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
9 ngày tới là khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Sửu. Bản mệnh gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đi đến đâu cũng có thể kết giao nhiều mối quan hệ. Trong cuộc sống, người tuổi Dậu được nhiều người yêu mến. Khi gặp khó khăn, người tuổi này được quý nhân giúp đỡ. Không những thế, con giáp này cũng gặp nhiều điều may mắn, thường gặp được nhiều cơ hội tốt, dù trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Tử vi dự đoán, trong 9 ngày tới, con giáp này đón nhận nhiều tin vui, tài lộc hanh thông hơn thấy rõ. Nhờ cố gắng hết mình, họ đạt được nhiều thành tích trong công việc, cơ hội thăng tiến cũng rộng mở. Con giáp tuổi Dậu còn đi học thì việc thi cử thuận lợi, đạt được thành tích cao. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được hợp đồng có giá trị lớn.

Chúc mừng 3 con giáp hưởng đủ phú quý trong 9 ngày tới (8/8 - 16/8), dễ dàng kiếm được bộn tiền, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong 9 ngày tới, con giáp này đón nhận nhiều tin vui, tài lộc hanh thông hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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