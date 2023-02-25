Chúc mừng 3 con giáp hốt sạch lộc trời vào đầu tháng 3, vận khí sáng choang, giàu có bất thình lình, tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 25/02/2023 19:53

Dự đoán đầu tháng 3, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn rất may mắn, bởi cuộc đời của họ đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Mà dù có vướng phải rắc rối thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng vượng quý nhân, được giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Họ thường có những suy nghĩ rất tích cực, lạc quan, đồng thời cũng luôn đối xử với mọi người một cách rất thân thiện, nhiệt tình. Họ là người coi trọng tình cảm nên một khi đã quen biết với ai, tuổi Dần sẽ đối xử với người đó hết lòng, không bao giờ so đo tính toán, không bao giờ nói những lời tổn thương đối phương. 

Tử vi cho thấy, đầu tháng 3, người tuổi Dần sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con giáp tuổi Dần cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Có thể nói, sắp tới đây, vận may của người tuổi Dần đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Chúc mừng 3 con giáp hốt sạch lộc trời vào đầu tháng 3, vận khí sáng choang, giàu có bất thình lình, tiền vàng đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tự khởi nghiệp trong vòng những tháng trở lại đây sẽ liên tiếp tạo nên kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi vào đầu tháng 3. Bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ cho sự nghiệp thăng hoa hơn. 

Gia đạo của người tuổi Dậu cũng có nhiều điều tốt lành. Về phần tài lộc không giảm sút mà còn được nhanh chóng cải thiện. Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Đồng thời, vận khí đến, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

Chúc mừng 3 con giáp hốt sạch lộc trời vào đầu tháng 3, vận khí sáng choang, giàu có bất thình lình, tiền vàng đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc vào đầu tháng 3. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình.

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Không chỉ vậy, vào đầu tháng 3, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có sẽ tới đầy bất ngờ mà người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.

Chúc mừng 3 con giáp hốt sạch lộc trời vào đầu tháng 3, vận khí sáng choang, giàu có bất thình lình, tiền vàng đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán cuối tháng 1 âm lịch, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Dự đoán cuối tháng 1 âm lịch, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà vào cuối tháng 1 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 3 tử vi đầu tháng 3 tử vi cuối tháng 2 tử vi ngày 25/2/2023 tu vi 12 con giap 25/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể