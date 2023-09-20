Chúc mừng 3 con giáp giàu ú ụ vào đúng 21 giờ ngày 20/9: Phất lên như vũ bão, phúc khí hanh thông, ra đường tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình duyên đỏ thắm như son, phúc khí hanh thông vào đúng 21 giờ ngày 20/9.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại gian khó mà tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được giá trị cho chính mình.

Vào đúng 21 giờ ngày 20/9, tuổi Thìn sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, Thìn sẽ tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. Tiền bạc dồi dào, công thành danh toại, quả thực tuổi Thìn là người may mắn vô cùng thì mới đạt được những thành quả như vậy. Không phủ nhận năng lực thực sự mà con giáp này có được, nhưng nếu không có cơ hội thì cũng khó làm nên chuyện.

Chúc mừng 3 con giáp giàu ú ụ vào đúng 21 giờ ngày 20/9: Phất lên như vũ bão, phúc khí hanh thông, ra đường tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi này mệnh mang phúc khí, vốn đã có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác. Bản chất lương thiện, luôn vui vẻ hòa đồng khiến cho cát khí luôn vây quanh con giáp này. Dường như nụ cười của tuổi Hợi có thể gạt hết mọi lo toan bởi chẳng lúc nào thấy bản mệnh buồn phiền, song thực ra đó lại là bí quyết để thu hút sự may mắn tới bên mình của con giáp này.

Vào đúng 21 giờ ngày 20/9, tuổi Hợi có vận trình cực kỳ lý tưởng. Thứ Tài nhập mệnh, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về túi, chẳng thấy điểm dừng. Nguồn thu chính của con giáp này đến nhiều từ nghề tay trái hay việc làm ăn buôn bán. Bản mệnh có thể nhanh chóng phát tài phát lộc chỉ sau 1 vài phi vụ làm ăn hay hợp tác mà tìm được đúng thời cơ cho phép. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nguồn thu từ công việc chính ít ỏi đâu nhé. Tử vi dự đoán công việc của bản mệnh sẽ dần đi vào quỹ đạo trong thời điểm này, thế nên việc phát triển hơn trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể.

Chúc mừng 3 con giáp giàu ú ụ vào đúng 21 giờ ngày 20/9: Phất lên như vũ bão, phúc khí hanh thông, ra đường tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. Trong thời gian này, người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Vào đúng 21 giờ ngày 20/9, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Ngoài ra, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Chúc mừng 3 con giáp giàu ú ụ vào đúng 21 giờ ngày 20/9: Phất lên như vũ bão, phúc khí hanh thông, ra đường tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 20/9 tu vi ngay 21/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 39 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc