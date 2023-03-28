Chúc mừng 3 con giáp được thần tình yêu ưu ái TÌNH DUYÊN NỞ HOA, VẬN MAY VỤT SÁNG cuối tháng này (30-31/3)

Tử vi 12 con giáp trong tuần này cho thấy, người tuổi Mão có bản tính hiền hòa, tỉ mỉ và đầy tỉnh cảm. Họ thường sở hữu khả năng nghệ thuật và sáng tạo tốt, đặc biệt là trong mảng nghệ thuật. Ngoại hình của người tuổi Mão thường rất dễ thương và thân thiện. Họ dễ dàng kết bạn và có thể trở thành người bạn thân thiết. Họ cũng rất thông minh và thường được coi là người có tư duy nhạy bén.

Nhược điểm của người tuổi Mão là họ có thể trở nên quá nhạy cảm và khó quyết định khi đối mặt với các lựa chọn về mặt tình cảm. Nên đôi khi người tuổi Mão đánh mất đi người quan trọng bên cạnh.

Người tuổi Hợi có tính cách thân thiện, đáng yêu và biết điều. Họ thường rất tận tâm với người thân và bạn bè, do đó người tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Vấn đề tình duyên của tuổi Hợi khá suôn sẻ. Người tuổi Hợi luôn nhìn vào mặt tốt và xấu của đối phương. Do tính cách biết quan tâm, người tuổi Hợi sẽ rất vị tha, lạc quan với tình yêu của mình và người mình yêu.

Vấn đề tình duyên của tuổi Hợi khá suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÙI

Theo tử vi, con đường tình cảm của người tuổi Hợi vào cuối tháng 3 này tốt đẹp mĩ mãn.

Người tuổi Mùi cũng luôn tràn đầy năng lượng. Họ thường rất tốt bụng và sự ưa thích môi trường sôi động. Vậy nên nếu bạn đang có kế hoạch hẹn hò với chàng trai hay cô gái tuổi Mùi, họ sẽ lên kế hoạch tạo cho bạn nhiều bất ngờ, thú vị.

Theo tử vi, con đường tình cảm của người tuổi Hợi vào cuối tháng 3 này tốt đẹp mĩ mãn. Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!