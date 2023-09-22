Chúc mừng 3 con giáp được Phật Bà ban lộc trong ngày 22/9 và 23/9: Song hỷ lâm môn, ngồi không ăn bát vàng, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái ban phúc, làm ăn trúng mánh trong ngày 22/9 và 23/9.

Tuổi Sửu

Trong ngày 22/9 và 23/9, những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn hơn người. Những người tuổi Sửu chăm chỉ hiền lương nên được trời thương cuộc sống lên hương trong thời gian tới. Những người tuổi Sửu nếu đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên yêu thương cất nhắc tăng lương tăng bổng trong thời gian tới. 

Nếu người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh thì đây chính là cơ may để tìm được những khách hàng lớn, tìm kiếm nhiều hợp đồng có giá trị. Người tuổi Sửu nên nắm bắt lấy cơ hội này để tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn trong tương lai. 

Chúc mừng 3 con giáp được Phật Bà ban lộc trong ngày 22/9 và 23/9: Song hỷ lâm môn, ngồi không ăn bát vàng, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành và luôn biết đối nhân xử thế. Tuổi Hợi được xem là con giáp may mắn nhất, họ không chỉ viên mãn về mặt tinh thần mà vật chất cũng phải lo lắng gì. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sống tình nghĩa, biết chia sẻ nên được mọi người hết mực yêu thương quý mến. 

Trong ngày 22/9 và 23/9, tài vận của tuổi Hợi sẽ được cải thiện, công việc bất ngờ trơn tru suôn sẻ, mọi kế hoạch dự định đều được giải quyết ổn thỏa. Lúc này, tuổi Hợi có khả năng mua nhà mới hoặc ít nhất là đổi đời theo một cách nào đó. 

Chúc mừng 3 con giáp được Phật Bà ban lộc trong ngày 22/9 và 23/9: Song hỷ lâm môn, ngồi không ăn bát vàng, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 22/9 và 23/9, người tuổi Mùi do có Lục Hợp nâng đỡ nên đón nhận nhiều may mắn về tiền bạc. Có thể nói người tuổi Mùi được hưởng vía của Thần Tài, bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh chỉ trong một thời gian ngắn. Không những vậy, sắp tới vận trình người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu có thể, bản mệnh nên sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để hoàn thành nhiều việc và giúp đỡ những người khác nữa. Cho đi ắt sẽ nhận lại nhiều hơn, lẽ thường xưa nay là thế.

Chúc mừng 3 con giáp được Phật Bà ban lộc trong ngày 22/9 và 23/9: Song hỷ lâm môn, ngồi không ăn bát vàng, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 9 này: 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc về nhà

Cuối tháng 9 này: 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc về nhà

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận đỏ hơn người, phát tài không khác gì trúng số độc đắc vào cuối tháng 9.

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